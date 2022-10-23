Якщо Потап повернувся в Україну лише у вересні, то Монатік – ще в липні. Однак до них обох Анна Саліванчук ставиться однаково добре. Акторка не вважає їх втікачами.

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Як Анна Саліванчук ставиться до Потапа та Монатіка

Я їх не засуджую зовсім. По-перше, у них була така можливість поїхати. По-друге, вони там за кордоном робили набагато більше, ніж ті, хто сидів тут. Вони там робили концерти, заробляли гроші й донатили. Не кожен чоловік може взяти зброю і вбивати,

– прокоментувала акторка.

Вона додала, що, як і Потап з Монатіком, потрапляла під гарячу руку "диванних експертів". Її критикували за відпочинок у Карпатах під час війни.

"Мене засуджували, що я три тижні в купальнику в Карпатах гуляла, а тут людей стріляють. А я поки гуляла в Карпатах у купальнику, заробляла гроші як могла, донатила кожного дня й допомагала притулкам дитячим", – пригадала акторка.

Нагадаємо, якщо Монатік чесно зізнався, що не пішов воювати, бо "не міг уявити, що когось вбиває", то Потап нібито сидячи в Іспанії рвався на фронт. Однак для початку дистанційно записався в тероборону.



Після усіх насмішок і глузування Колі Сєрги репер показав контракт добровольця. Якщо вірити документу, то Потап доброволець тероборони з 7 березня 2022 року.

Чому чоловік Анни Саліванчук не пішов воювати

До слова, чоловік Саліванчук Олександр Божков – народний депутат і колишній продюсер студії "Квартал 95" – теж не пішов воювати. За словами зірки, він значно корисніший у тилу, ніж зі зброєю на передовій.

Він тут набагато корисніший, ніж там. Кожна людина має бути на своєму місці. Тому що якщо ти там, вибачте, обіср*шся, не зможеш стрельнути і вб'ють твого партнера українця, то ти будеш винний. Він тут дуже багато допомагає. У нього добре працює голова. Він і гроші заробляв, і дрони збирав, і все інше. А там він би тільки шкодив і заважав,

– заступилася за коханого Анна Саліванчук.

Анна Саліванчук з чоловіком Олександром і синами / Фото з інстаграму акторки