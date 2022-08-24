Дружина Потапа Настя Каменських уже тиждень як повернулася в Україну з Іспанії. Натомість репер їхати додому чи то боїться, чи то не хоче. Його відсиджування прокоментував зірковий захисник Даніель Салем.

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Салем публічно присоромив Потапа

"Я відчуваю маленьке розчарування від деяких зірок. Я не говорю про жінок. Я говорю про чоловіків, які можуть робити більше тут ніж там", – зізнався Салем і тут же згадав про Потапа.

У нас є культурний десант, який зроби Коля Сєрга. І ти можеш приїхати до нас і бути з людьми, які на передовій. Їм потрібна твоя допомога більше, ніж десь в Іспанії чи Америці. Я дуже хочу, щоб така сильна людина, як Потап, повернулася. Тому що він може бути крутим транссетером. Повертайся,

– закликав Даніель Салем.

"Я не кажу – беріть зброю, ні. Я кажу – приїдьте, підтримайте", – додав захисник.

Даніель Салем і Потап / Скриншот з відео

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