Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка нещодавно вирушив у благодійний тур країнами Європи. Він висловився про тих зіркових колег, які були за кордоном увесь час, і розповів, як називає їх жартома.

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Олег Скрипка про артистів за кордоном

Ми називаємо деяких артистів – тероборона Барселони. Які постять жовто-блакитні фото в інстаграмі, перебувають в Барселоні, чи в Італії, чи на Мальдівах, пускають крокодилячу сльозу. Як тільки сталась війна – поїхали з гастролями по всьому світу. Чкурнули з України тиждень до війни, чи після з війни,

– зізнався співак.

Олег Скрипка зазначив, що у перші дні війни в Києві майже не залишилося зірок – всі вони повиїжджали. Підтримувати бійців було нікому.

"Коли треба було в перші дні війни грати ЗСУ чи за тероборону, чи для дітей, насправді артистів було дуже мало в Києві. Бити себе в груди десь у Мадриді чи Гамбурзі дуже прикольно. Я теж тут в Європі, може сам на себе так розказую".

Нагадаємо, 14 вересня гурт "ВВ" мав дати благодійний концерт у Гамбурзі. Виступ не відбувся, – на думку Олега Скрипки, це "таємні сили Німеччини". "Починають скасовувати наші концерти під егідою, що українці – це фашисти, і фашистам не можна співати рідною мовою і співати своїх пісень. Ми всі розуміємо, звідки тут ноги ростуть". Додамо, що наступного дня гурту вдалося добитися свого й таки виступити у Гамбурзі.

Музикант додав, що зневага – "не конструктивна емоція". Тож він просто називає факти, які кожен може обдумати для себе самостійно. "Кожна людина перебуває перед дзеркалом власної совісті, це її рішення і відповідальність. Для мене є люди, які просто "за бабки" і вони не можуть по-іншому, це їхня сутність".

Кого Скрипка поважає

Олег Скрипка додав, що серед українських зірок є "серйозні класні люди", які проявили себе з кращого боку з початком великої війни.

Є деякі артисти, які зараз на фронті. Наприклад гітарист Євген Рогачевський з групи "ВВ" – він на фронті, конкретно на передку. Це люди взагалі зробили дуже важливий і важкий, відповідальний вибір. Але вони вже якби не грають на гітарах, а стріляють з автоматів. Я таких людей безмежно поважаю,

– сказав артист.

"Наприклад, мій дружбан Коля Сєрга. Він талановитий артист, хороша людина, я його давно знаю, поважаю, але я до одеситів серйозно не ставився, бо це жертви російської пропаганди. А тут Коля Сєрга переходить на українську, пише прекрасну поезію, йде в ЗСУ. Ніколи не міг чекати цього від Колі. Це справжня сильна людина, яка розуміє, що і як. А є такі що написали пару пісень українською, а потім продовжили лабуду цю співати і їдуть там пускати сльозу і збирати донати, які йдуть незрозуміло куди. Є різні люди. Краса життя в тому, що золото ніколи на поверхні не плаває. Якщо споживаємо те, що на поверхні, то це далеко не золото".