Иван Леньо из Kozak System честно заявил, что не уважал Потапа до войны, поэтому после 24 февраля его мнение о коллеге не изменилось. Он не считает репера достойным человеком и советует ему не высовываться со своим героизмом.

Читайте также Анна Саливанчук из "Сватов" призналась, осуждает ли Потапа и Монатика, что пересиживали войну

Лидер Kozak System подверг критике Потапа

Потап достаточно хитрый человек, который может и вашим, и нашим. Вот он, как и был таким, таким и остался. Что стоит его этот испанский стыд, когда он записался в ТрО заочно и продолжал находиться за границей. Смешно это, смешно и противно. Взрослый человек, мог бы такого хотя бы не говорить. Сиди тихо и вообще не высовывайся, если ты продолжаешь быть за границей,

– эмоционально прокомментировал Иван Леньо.

Напомним, что в первом с 24 февраля интервью Потап рассказал, как хотел ехать на фронт, на передовую, но отец "заочно записал его в терроборону". Сеть ему не поверила, репера троллил даже Коля Серга, раскаявшийся за карьеру в России и вступивший в ряды ВСУ. После этого звезда показал контракт добровольца терробороны, который утвержден приказом Минобороны Украины 7 марта 2022 года.

"Очно. Для всех "изменоискателей". Напомню, измена начинается с буквы Z", – ответил Потап всем хейтерам.

Кто из шоу-биза тоже критиковал Потапа