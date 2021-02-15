Королева Єлизавета ІІ відреагувала на другу вагітність Меган Маркл
У День святого Валентина, 14 лютого, принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про те, що стануть батьками вдруге. Букінгемський палац відреагував на новину. Королева Єлизавета ІІ побажала подружжю добра і висловила радість.
Джерело:The Daily Mail
Представники Букінгемського палацу розповіли про реакцію монаршої родини виданню. Королівська сім'я у захваті й бажає Меган Маркл і принцу Гаррі добра.
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Реакція королеви Єлизавети ІІ
За повідомленням видання, королева поділилась радісною новиною про вагітність Меган Маркл з герцогом Единбурзьким, принцом Уельським та всією родиною.
Її Величність, герцог Единбурзький, принц Уельський і вся сім'я щасливі і бажають їм усього найкращого,
– поділився палац.
Варто зазначити, що королівська родина вже давно знала про те, що принц Гаррі та Меган Маркл стануть батьками вдруге. Подружжя розповіло їм це ще до того, як новина стала публічною.
Нагадаємо, що королева Єлизавета ІІ нещодавно стала прабабусею у 9 раз. Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк 9 лютого стали батьками вперше: у них народився хлопчик.
Друга вагітність Меган Маркл:
- Подружжя поділилось щасливою новиною через фотографа Місана Гаррімана.
- Він опублікував зворушливе фото Меган, яка показала вагітний живіт, і Гаррі.
- Відомо, що Меган Маркл почувається здоровою та щасливою.
- Малюк народиться наприкінці весни.
- Принц Гаррі надзвичайно гордий, що стане батьком вдруге.
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