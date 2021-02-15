У День святого Валентина, 14 лютого, принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про те, що стануть батьками вдруге. Букінгемський палац відреагував на новину. Королева Єлизавета ІІ побажала подружжю добра і висловила радість.

Представники Букінгемського палацу розповіли про реакцію монаршої родини виданню. Королівська сім'я у захваті й бажає Меган Маркл і принцу Гаррі добра.

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Реакція королеви Єлизавети ІІ

За повідомленням видання, королева поділилась радісною новиною про вагітність Меган Маркл з герцогом Единбурзьким, принцом Уельським та всією родиною.

Її Величність, герцог Единбурзький, принц Уельський і вся сім'я щасливі і бажають їм усього найкращого,

– поділився палац.

Варто зазначити, що королівська родина вже давно знала про те, що принц Гаррі та Меган Маркл стануть батьками вдруге. Подружжя розповіло їм це ще до того, як новина стала публічною.

Нагадаємо, що королева Єлизавета ІІ нещодавно стала прабабусею у 9 раз. Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк 9 лютого стали батьками вперше: у них народився хлопчик.

Друга вагітність Меган Маркл: