Офіційно: принца Гаррі і Меган Маркл позбавлять усіх королівських звань і титулів
Королівське подружжя принца Гаррі і Меган Маркл, яке майже рік тому переїхало з Великої Британії у США, більше не матиме тилулів і військових звань. Таке рішення було прийняте через їхню відмову повертатися до виконання обов'язків монаршої сім'ї.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Таке рішення офіційно оприлюднили представники Букінгемського палацу 19 лютого.
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Принц Гаррі і Меган Маркл будуть без титулів
Окрім титулів, у даному випадку – герцоги Сассекські, пара не матиме королівських патронажів, які були надані Єлизаветою II, а також принц Гаррі позбудеться усіх військових звань – зокрема, звання корнета.
Герцог і герцогиня Сассекські підтвердили Її Величності королеві, що вони не будуть знову діючими членами королівської сім'ї. Після розмови з герцогом королева написала, що, відмовившись від виконання обов'язків в королівській родині, неможливо продовжувати виконувати функції і обов'язки, які приходять разом з життям державного службовця,
– йдеться в заяві Букінгемського палацу.
Представники Букінгему додали, що усі почесні військові звання і королівські патронажі Меган та Гаррі будуть повернуті Її Величності для їхнього розподілу між діючими членами королівської сім'ї. Втім, у заяві підкреслили, що у палаці засмучені рішенням подружжя, але вони досі залишаються "улюбленими членами сім'ї".
Нагадаємо, що подружжя Меган Маркл і принца Гаррі вже опинились під ризиком втратити усі королівські привілеї після того, як стало відомо, що пара дасть інтерв'ю Опрі Вінфрі 7 березня. Там вони поділяться особистим, яке могло б не сподобатись Букінгему. Відтак у мережі з'явилась інормація, що принц Гаррі дуже засмутився, дізнавшись, що рішення королеви про позбавлення звань і титулів цілком реальне.
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Відхід від королівської сім'ї Меган і Гаррі: що варто знати
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8 січня 2020 року без відома старших членів королівської сім'ї герцоги Сассекські у своєму інстаграм-акаунті опублікували звернення до британців, де заявили про рішення відійти від сім'ї монархів, але при тому виконувати роль патронів організацій та всяко підтримувати Єлизавету II. Вони також розповіли, що планують створити свій благодійний фонд та переїхати у США.
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На наступний день на заяву відреагувала Її Величність. У ній зазначалось, що рішення Меган Маркл та принца Гаррі перебуває лише на стадії обговорення і про відсторонення від королівської родини говорити зарано. У ЗМІ розповідали, що про скандальне рішення внука і його дружини вона, як і всі інші, дізналась із соцмереж.
- Згодом Єлизавета II дозволила їм займатись благодійністю, жити на 2 країни та бути фінансово незалежними, але вони повинні більше не використовувати титули герцогів Сассекських та відмовитись від звернення до них як "королівська високість". Її Величність дала своєрідний випробувальний термін в рік, щоб подивитись, чи виконуються умови їхньої домовленості. Після цього королівська сім'я ще раз збереться на нараду.
- З початком пандемії пара і їхній син Арчі переїхали у Канаду, а згодом у США, де спочатку жила на зйомних віллах. Потім вони придбали розкішний маєток у Лос-Анджелесі. У липні Меган пережила викидень, а нещодавно оголосила, що вагітна вдруге. Принц Гаррі пообіцяв сім'ї прибути у Лондон на початку літа через дні народження Єлизавети II та принца Філіпа, а також встановлення монумента принцесі Діані. Але, схоже, це може відбутись зовсім скоро – через перебування дідуся Гаррі у лікарні, а також через рішення Букінгему про втрату королівських титулів і звань. Меган і Арчі залишаться у США.
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