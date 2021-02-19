Королівське подружжя принца Гаррі і Меган Маркл, яке майже рік тому переїхало з Великої Британії у США, більше не матиме тилулів і військових звань. Таке рішення було прийняте через їхню відмову повертатися до виконання обов'язків монаршої сім'ї.

Таке рішення офіційно оприлюднили представники Букінгемського палацу 19 лютого.

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Принц Гаррі і Меган Маркл будуть без титулів

Окрім титулів, у даному випадку – герцоги Сассекські, пара не матиме королівських патронажів, які були надані Єлизаветою II, а також принц Гаррі позбудеться усіх військових звань – зокрема, звання корнета.

Герцог і герцогиня Сассекські підтвердили Її Величності королеві, що вони не будуть знову діючими членами королівської сім'ї. Після розмови з герцогом королева написала, що, відмовившись від виконання обов'язків в королівській родині, неможливо продовжувати виконувати функції і обов'язки, які приходять разом з життям державного службовця,

– йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Представники Букінгему додали, що усі почесні військові звання і королівські патронажі Меган та Гаррі будуть повернуті Її Величності для їхнього розподілу між діючими членами королівської сім'ї. Втім, у заяві підкреслили, що у палаці засмучені рішенням подружжя, але вони досі залишаються "улюбленими членами сім'ї".

Нагадаємо, що подружжя Меган Маркл і принца Гаррі вже опинились під ризиком втратити усі королівські привілеї після того, як стало відомо, що пара дасть інтерв'ю Опрі Вінфрі 7 березня. Там вони поділяться особистим, яке могло б не сподобатись Букінгему. Відтак у мережі з'явилась інормація, що принц Гаррі дуже засмутився, дізнавшись, що рішення королеви про позбавлення звань і титулів цілком реальне.

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