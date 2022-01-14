"Хвойда-тур": Ігоря Кондратюка "бомбить" через повернення Ані Лорак в Україну

Шоумен Ігор Кондратюк не раз різко висловлювався в бік Ані Лорак. Однак, схоже, пісня анонсу її українського туру ведучому увірвався терпець! Майбутні концерти співачки він назвав "хвойда-туром".

Російська гастролерка неодноразово ставала героїнею гнівних дописів Ігоря Кондратюка у фейсбуці. Однак цього разу він вилаяв Алі Лорак на сторінці композитора Олександра Ягольника. Той припустив, що після "народної" в Україну рвонуть заборонені Кіркоров та Моргенштерн.

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"Про повернення Ані Лорак. Я вважаю оголошені нею концерти свого роду перевірочними. Якщо у неї все пройде гладко, то через рік у нас куди активніше виступатимуть російські зірки. Спочатку будуть Лорак та Лобода, а потім приїдуть Кіркоров та Моргенштерн", – завив Ягольник.

У відповідь Ігор Кондратюк написав: "Хвойда-тур". Його лаконічний коментар оцінили 35 користувачів фейсбуку, серед них і сам композитор.

Реакція Кондратюка на тур Ані Лорак Україною / Скриншот з фейсбуку Олександра Ягольника

Ані Лорак зібралась у тур Україною

Після двох аншлагів в Одесі Ані Лорак анонсувала тур Україною. У травні вона хоче приїхати з концертом у Харків, Запоріжжя, Херсон. Ба більше, гастролерка планує розширити географію.

Співачка обіцяє українській публіці блок з українськими хітами. До слова, у вересні вона вперше за 7 років презентувала україномовну пісню "Бачила". Схоже, репертуар для Батьківщини вона почала розробляти ще тоді.

Однак Ігор Кондратюк різко засудив Ані Лорак за майбутній тур Україною. Він назвав її плани "середньовічною дикістю, зневагою до всіх українців та іспанським соромом".