"Хвойда-тур": Ігоря Кондратюка "бомбить" через повернення Ані Лорак в Україну
Джерело:фейсбук Олександра Ягольника
Шоумен Ігор Кондратюк не раз різко висловлювався в бік Ані Лорак. Однак, схоже, пісня анонсу її українського туру ведучому увірвався терпець! Майбутні концерти співачки він назвав "хвойда-туром".
Російська гастролерка неодноразово ставала героїнею гнівних дописів Ігоря Кондратюка у фейсбуці. Однак цього разу він вилаяв Алі Лорак на сторінці композитора Олександра Ягольника. Той припустив, що після "народної" в Україну рвонуть заборонені Кіркоров та Моргенштерн.
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"Про повернення Ані Лорак. Я вважаю оголошені нею концерти свого роду перевірочними. Якщо у неї все пройде гладко, то через рік у нас куди активніше виступатимуть російські зірки. Спочатку будуть Лорак та Лобода, а потім приїдуть Кіркоров та Моргенштерн", – завив Ягольник.
У відповідь Ігор Кондратюк написав: "Хвойда-тур". Його лаконічний коментар оцінили 35 користувачів фейсбуку, серед них і сам композитор.
Реакція Кондратюка на тур Ані Лорак Україною / Скриншот з фейсбуку Олександра Ягольника
Ані Лорак зібралась у тур Україною
- Після двох аншлагів в Одесі Ані Лорак анонсувала тур Україною. У травні вона хоче приїхати з концертом у Харків, Запоріжжя, Херсон. Ба більше, гастролерка планує розширити географію.
- Співачка обіцяє українській публіці блок з українськими хітами. До слова, у вересні вона вперше за 7 років презентувала україномовну пісню "Бачила". Схоже, репертуар для Батьківщини вона почала розробляти ще тоді.
- Однак Ігор Кондратюк різко засудив Ані Лорак за майбутній тур Україною. Він назвав її плани "середньовічною дикістю, зневагою до всіх українців та іспанським соромом".