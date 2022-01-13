Після Майдану народна артистка Ані Лорак чкурнула в Росію під крило Кіркорова. Там вона відсиджувалася довгих 7 років – активно гастролювала, збирала колекцію російських нагород і хизувалась дружбою з забороненими на Батьківщині артистами. Як з'ясувалось, за цей час зірка не забула рідну мову. Вона не співала українською лише тому, що ніхто не міг написати їй гідну пісню.

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Багато років я не випускала треків українською, тому що не було достойної пісні. Пісня "Бачила", на мій погляд, дуже чуттєва та лірична, одна з найпрекрасніших у новому альбомі,

– заявила Ані Лорак.

Вона має на увазі україномовний трек, який увійшов до її нового альбому "Я жива". Пісня "Бачила" вийшла у вересні 2021 року. Співачка написала нібито написала її у співавторстві з саундпродюсером Єгором Глібом – екскоханим TAYANNA, який покинув її з сином заради Лорак. "Слова з глибини мого серця", – описувала україномовну композицію сама артистка.

"Я вважаю її прекрасним прикладом того, як повинна звучати українська музика сьогодні", – гучно заявила Ані Лорак.

Ані Лорак – Бачила: дивіться відео онлайн

Зауважимо, востаннє Ані Лорак творила українську музику у травні 2014 року. Після Революції Гідності, окупації Криму та Сходу України вона випустила пісню "Мальви", а після прем'єри дременула в Росію.

Це не перша одіозна заява Ані Лорак про творчість поза Україною: