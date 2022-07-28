У шоу-бізі Wellboy (справжнє ім'я – Антон Вельбой) усього рік. Зірку з нього зробив Юрій Бардаш, який під час повномасштабної війни шокував низкою проросійських заяв. Тож артист швидко зрозумів, що з ним йому не по дорозі й розірвав контракт, але в самостійне плавання не пішов. 22-річного юнака підтримали всі – від саундпродюсера Євгена Тріплова до Тіни Кароль.

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Що насправді сказала Тіна Кароль Wellboy після розриву з Бардашем

Зі співачкою Антон Вельбой бачився уже після офіційного розриву з Бардашем, на благодійному концерті в Мадриді.

Ми з нею поспілкувалися, вона мене підтримала, сказала, що це тільки початок, і все в мене вийде. Ми ж класно з нею попрацювали на проєкті "Молода кров" свого часу, записали спільну пісню. Хотілося б мені з нею спільний кліп, увійти з нею в кадр, але вона поки не хоче,

– пожартував Wellboy.

Він додав, що його підтримали й інші колеги з шоу-бізу, казали: "Звичайно, Юра покидьок, але давай роби, пиши музику, все буде круто".

Тіна Кароль та Wellboy / Фото з інстаграму співачки

Цікаво, що саме Тіна Кароль дала Бардашу гроші на перший хіт Wellboy "Гуси", але відмовилася афішувати себе як продюсерку. Після їхнього розриву зірка опублікувала фото зі співаком і написала: "Вірю в тебе, як і палко вірила рік тому, коли почула першу твою демку".

Зі співаком залишилася і його багатотисячна фан-спільнота. Щоправда, не всі фани вірили в успіх юнака без Бардаша, але своїм першим самостійним релізом "Ворогів на ножі" він довів зворотнє.

Хтось, звичайно, писав – ти нічого не зможеш без Бардаша, це він робив з тебе зірку, вкладав гроші. Друзі, добрий день. "Ворогів на ножі" – оп і десяте місце в трендах. Багато відгуків від людей, від військових. "Заряджай боєприпас" усім заходить,

– радіє артист.

Хто зараз продюсує Wellboy

Зараз продюсуванням Wellboy займається саундпродюсер Євген Тріплов. Саме він публічно "наїхав" на Бардаша та наказав обирати: "Або Юра відкрито підтримує Україну і засуджує агресію РФ, або виходить з проєкту".

У мене залишився саундпродюсер Женя Тріплов – і це для мене найголовніше. Мені з цією людиною по дорозі, і зараз він виконує обов'язки мого продюсера Моя позиція і позиція моєї команди: війна – це зло,

– наголошує Wellboy.

"Ми вже зрозуміли, як нам рухатися далі, матеріал несеться, пісень буде багато", – обіцяє артист і каже, що "демки" вже є.