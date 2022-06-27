Українські артисти Wellboy, Тіна Кароль, гумористи з "Кварталу 95" нещодавно дали концерт у Мадриді. На сторінці в інстаграмі Тіна поділилась світлиною з залаштунків.

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Тіна Кароль підтримала Wellboy

На заході в Мадриді Тіна Кароль підтримала Антона Вельбоя. Вона підкреслила, що досі палко вірить в його можливості.

Рада нашій зустрічі знову та страшенно радію твоїм успіхам! Вірю в тебе, як і палко вірила рік тому, коли почула першу твою демку та коли ти став частиною мого амбітного проєкту "Молода кров", який на власні кошти створений в підтримку та для розвитку музичної молоді України,

– поділилась співачка.



Тіна Кароль та Wellboy / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Нагадаємо, Тіна Кароль дала перші гроші на розвиток Антону Вельбою. На ці кошти він випустив пісню "Гуси". Тоді вона домовилась з Юрієм Бардашем про те, що він має оголосити Wellboy своїм продюсером, а Кароль залишиться співучасником.

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