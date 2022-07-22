Поплакатися скандальний Юрій Бардаш вирішив у своєму телеграм-каналі "Філософія Бардаша". Пост про ганебну втечу з Грузії він назвав "Життя після ефіру". Того самого, в якому він напарював проросійські наративи про "братні народи".
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Як Бардаш пішки тікав у росію від Грузинського легіону
Уже 2 липня, за день після прямого ефіру, йому зателефонував невідомий і попередив, що "в Грузії залишатися небезпечно, треба йти". Ані перший, ані другий дзвінок Бардаш не сприйняв всерйоз, бо буцімто чого йому боятися в "демократичній країні". Однак 3 липня продюсера набрали з України й сказали, що його шукають хлопці з Грузинського легіону.
Мені сказали, що за мною послали Грузинський легіон, і що хлопці вже виїхали. Рюкзак було зібрано за п'ять хвилин,
– пригадав Бардаш.
Він так злякався розплати за свою антиукраїнську позицію, що з самим рюкзаком два дні сидів у горах Батумі, а на третій – вбрід йшов з Грузії до самопроголошеної Республіки Абхазії, яку не визнає ані Україна, ані решта цивілізованого світу. Це окупована росією територія Грузії.
Ба більше, Бардаш розхвалив так званих абхазців за їхню "політичну свідомість". Очевидно, в Абхазії він натрапив на тих, хто поділяє його проросійські помисли.
"Низький уклін абхазам, зустріли як брата, війна змусила їх бути чуйними до будь-яких політичних висловлювань та їх наслідків. Абхазія вразила своєю політичною свідомістю. Усі як один можуть підтримати дискусію на будь-яку соціально-політичну тему. Нам би теж не заважало освоїти таку навичку, набути обізнаності, так би мовити", – каже музикант, маючи на увазі, мабуть, українців.
Бардаш похизувався, що зі своїм "луганським паспортом" кордон Абхазії до росії пройшов за 5 хвилин. Звідти він чкурнув у Москву.
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Як утікачу Бардашу живеться в Москві
У столиці країни-агресорки в продюсера "великі плани щодо музики та суспільного життя". Оскільки тепер він житиме у Москві, то не забув вистелитися ще й перед росіянами.
Тут спокійно, безпечно та красиво. Дякую всім, хто написав мені слова підтримки. Я дізнався, що нас багато. Повірте, кожне ваше добре слово для мене як щит від нападів безумців,
– написав Бардаш.
Скриншот з телеграму Юрія Бардаша