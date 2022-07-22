Поплакатися скандальний Юрій Бардаш вирішив у своєму телеграм-каналі "Філософія Бардаша". Пост про ганебну втечу з Грузії він назвав "Життя після ефіру". Того самого, в якому він напарював проросійські наративи про "братні народи".

Читайте також "Вперед по трупах": Яна Соломко з "Холостяка-1" засвітилася на фестивалі в Москві

Як Бардаш пішки тікав у росію від Грузинського легіону

Уже 2 липня, за день після прямого ефіру, йому зателефонував невідомий і попередив, що "в Грузії залишатися небезпечно, треба йти". Ані перший, ані другий дзвінок Бардаш не сприйняв всерйоз, бо буцімто чого йому боятися в "демократичній країні". Однак 3 липня продюсера набрали з України й сказали, що його шукають хлопці з Грузинського легіону.

Мені сказали, що за мною послали Грузинський легіон, і що хлопці вже виїхали. Рюкзак було зібрано за п'ять хвилин,

– пригадав Бардаш.

Він так злякався розплати за свою антиукраїнську позицію, що з самим рюкзаком два дні сидів у горах Батумі, а на третій – вбрід йшов з Грузії до самопроголошеної Республіки Абхазії, яку не визнає ані Україна, ані решта цивілізованого світу. Це окупована росією територія Грузії.

Нагадаємо, що Грузинський національний легіон – військовий підрозділ, який був заснований 2014 року добровольцями-грузинами. З 2016-го він входить до складу ЗСУ – 25-го мотопіхотного батальйону "Київська Русь".

Ба більше, Бардаш розхвалив так званих абхазців за їхню "політичну свідомість". Очевидно, в Абхазії він натрапив на тих, хто поділяє його проросійські помисли.

"Низький уклін абхазам, зустріли як брата, війна змусила їх бути чуйними до будь-яких політичних висловлювань та їх наслідків. Абхазія вразила своєю політичною свідомістю. Усі як один можуть підтримати дискусію на будь-яку соціально-політичну тему. Нам би теж не заважало освоїти таку навичку, набути обізнаності, так би мовити", – каже музикант, маючи на увазі, мабуть, українців.

Бардаш похизувався, що зі своїм "луганським паспортом" кордон Абхазії до росії пройшов за 5 хвилин. Звідти він чкурнув у Москву.

Не пропустіть Ти сєпар, Юрка, – Коля Сєрга відповів Бардашу про "один русскій народ"

Як утікачу Бардашу живеться в Москві

У столиці країни-агресорки в продюсера "великі плани щодо музики та суспільного життя". Оскільки тепер він житиме у Москві, то не забув вистелитися ще й перед росіянами.

Тут спокійно, безпечно та красиво. Дякую всім, хто написав мені слова підтримки. Я дізнався, що нас багато. Повірте, кожне ваше добре слово для мене як щит від нападів безумців,

– написав Бардаш.

Скриншот з телеграму Юрія Бардаша

Нагадаємо, прихильника "вєлікої" росії у Москві заскочили ще в перших числах липня. Там він пив трав'яний чай і, мабуть, заспокоював розхитані нерви.