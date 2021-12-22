Успіх доволі молодого артиста Wellboy (справжнє ім'я – Антон Вельбой) пов'язаний не тільки з його продюсером Юрієм Бардашем. Як виявилося, Тіна Кароль також доклала руку до випуску хіта "Гуси".

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Тіна Кароль брала участь у просуванні Wellboy

В одному з інтерв'ю знаменитість розповіла, що сама собі є продюсером. Брати відповідальність за підопічних вона поки що не готова, але може брати участь у просуванні артиста.

"Бути продюсером - це насамперед моральна відповідальність, до якої я не готова... Я готова брати участь. Як, наприклад, з Wellboy. Я беру участь у його становленні, розкручуванні, кар'єрі. Точніше, перебуваю в пайовій участі", – поділилась Тіна Кароль.

Знаменитість розповіла, що дала гроші на пісню "Гуси". Але з одною умовою – саме Юрій Бардаш мав оголосити себе його продюсером.

Спочатку перші фінанси на запис пісні "Гуси" він отримав з моїх рук. Юрій Бардаш прийшов до мене, показав хлопця, і ми вирішили разом рухатися. Але я одразу Бардашу сказала – ти заявляєш, що його продюсер, я лише буду співучасником,

– зізналася Тіна.

Wellboy – "Гуси": дивіться відео онлайн

За пів року кліп молодого артиста набрав 15 мільйонів переглядів на ютубі. Та це не єдине досягнення хіта – він є єдиною україномовною піснею, що потрапила у п'ятірку найпопулярніших в Україні за рейтингом Apple Music.

Додамо, що Тіна Кароль не лише взяла участь у спонсорстві кар'єри Wellboy, але й записала з ним спільний хіт у межах проєкту "Молода кров".