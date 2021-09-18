Холостячка 1 випуск: як чоловіки вражали Злату Огнєвіч на першій вечірці проєкту

Довгоочікувана прем'єра 2 сезону шоу "Холостячка" відбулась у п'ятницю, 17 вересня. Головною героїнею романтичного реаліті стала співачка Злата Огнєвіч. Сьогодні красуня познайомилась з усіма претендентами на своє серце. Як чоловіки вражали зірку, дізнавайтесь далі.

Незадовго до виходу в ефір 1 випуску шоу "Холостячка" головна героїня розкрила деталі першої вечірки, на якій познайомилась з чоловіками. 35-річна Злата Огнєвіч ділилась, що того вечора з нею відбувались неймовірні речі – політ на вертольоті, занурення в океан і концерт. Деталі цих та інших зустрічей співачки з учасниками читайте нижче.

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Перша вечірка проєкту "Холостячка" відбулась у розкішному заміському комплексі з величезною територією та вертолітним майданчиком. Локацією для знайомств Злати Огнєвіч з чоловіками стала альтанка, прикрашена квітами. Для 1 випуску артистка обрала обтислу мінісукню нюдового кольору з ефектним шлейфом і декольте.

Образ "Холостячки" Злати Огнєвіч на першій вечірці / Фото з інстаграму проєкту

Перше знайомство з чоловіками

Богдан Коломейко

Першим чоловіком, з яким познайомилась Злата Огнєвіч став 33-річний засновник IT-компанії. На "Холостячку" він прийшов саме за співачкою. Богдан передивився всі інтерв'ю, виступи, кліпи зірки й зрозумів – вони з нею дуже схожі.

Тож на першій вечірці він з'явився дуже ефектно – прилетів на гвинтокрилі. Богдан вручив дівчині букет її улюблених квітів – орхідей, і запропонував політати на гвинтокрилі. Як з'ясувалось, це була давня мрія "Холостячки".

"Це було феєрично", – зізналась Злата Огнєвіч після зустрічі з Богданом. На завершення знайомства він подарував співачці картину з фразою "Я живу, щоб співати", яку вона проронила в одному з інтерв'ю.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Богдан / Фото з інстаграму проєкту

Андрій Задворний

Другим був Андрій Задворний, який займається виробництвом дерев'яних іграшок і любить подорожувати. Усе життя він вважав, що йому складно закохатися. Однак коли бізнесмен дізнався ім'я нової "Холостячки" – він ні на секунду не засумнівався, що повинен поборотися за її серце.

Андрій підготував для Злати Огнєвіч величезний букет і подарунок, який пообіцяв презентувати під час індивідуального спілкування. Як зізналась співачка, "хімія" між ними виникла з перших секунд.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Андрій / Фото з інстаграму проєкту

Влад Ясько

Наступним став 25-років Влад Ясько – засновник першої в Україні агенції інстаграм-маркетингу. У візитці він заявив, що фанатіє від старших жінок, тому 10-річна різниця у віці зі Златою Огнєвіч його аж нітрохи не бентежить.

На першу вечірку "Холостячки" чоловік приїхав за кермом яскраво-жовтого кабріолета. До знайомства з головною героїнею він підійшов креативно – подарував величезний кошик орхідей, піврічний запас шоколадних цукерок і "картонного" Бредлі Купера, якого Злата вважає ідеальним чоловіком.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Влад / Фото з інстаграму проєкту

Джей Алекберов

Четвертим зі Златою Огнєвіч познайомився 32-річний Джей – засновник бренду класичних чоловічих костюмів. До України він переїхав з Азербайджану. Як з'ясувалось, причиною цього стала дівчина, з якою його звів інстаграм. Разом пара була 2 роки. За словами Джея, українка єдина, кого він по-справжньому кохав.

Закохані розійшлась, бо обраниця азербайджанця була власною. Зараз він шукає спокійну й розуміючу дівчину. На думку Джея, Злата Огнєвіч саме така.

"Холостячка" одразу зауважила, що чоловік виглядає "неймовірно стильно". На диво, під час першої зустрічі з головною героїнею Джей страшенно нервував, однак все ж запропонував випити шампанське за знайомство.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Джей / Фото з інстаграму проєкту

Роман Васильєв

33-річний стоматолог-хірург Роман Васильє був одним з небагатьох учасників, яких розсекретили до першої вечірки "Холостячки". У візитці він заявив, що мріє про великий будинок і трьох дітей. Лікар щиро вірить, що його бажання стане реальністю зі Златою Огнєвіч.

Перед артисткою Роман з'явився як справжній принц – на білому коні з величезним букетом. Романтик запропонував Златі погодували коня й вручив золотий ланцюжок з підвіскою у вигляді сонця.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Роман / Фото з інстаграму проєкту

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Сергій Тарасов

Претендентом на серце "Холостячки" став 35-річний засновник українського бренду електроніки. Сергій зізнався, що п'ять років тому по вуха закохався у статусну жінку, до якої відверто "не дотягував". Він навіть запропонував їй одружитися, але на ранок після освідчення вона відмовилась вийти за нього заміж.

"Ця жінка дала мені такий колосальний ріст", – зізнався Сергій. Зараз бізнесмен може втілити будь-яке бажання жінки. Злату Огнєвіч він запросив на чайну церемонію.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Сергій / Фото з інстаграму проєкту

Сергій Асафатов

За серце "Холостячки" вирішив поборотися учасник 10 сезону "Голосу країни" – Сергій Асафатов. На першу вечірку артист прибув на мотоциклі, а Злата Огнєвіч впізнала його задовго до того, як він озвучив своє ім'я.

Співачка була здивована, що колега раніше не проявляв знаків уваги. Колись Сергій пропонував їй зустрітись на каву, однак його запрошення вона розцінила по-дружньому.

На першій вечірці Асафатов виконав для Злати Огнєвіч фрагмент авторської пісні "Дзеркало", яку запропонував записати в дуеті. Такий романтичний сюрприз розчулив "Холостячку".

Вадим Панов

Разом з Сергієм Асафатовим на байках приїхали ще двоє чоловіків. Один з них – Вадим. Він вручив "Холостячці" несправжній діамант з написом "Діамантовий голос України", чим розсмішив конкурентів. На жаль, вразити Злату Огнєвіч йому не вдалось. За кадром вона зізналась, що злякалась зухвалого учасника.

Юрій Рудий

43-річний кінопродюсер Юрій Рудий – третій чоловік, який з'явився перед красунею на мотоциклі. За класикою, він подарував їй величезний букет червоних троян. Так, артистка назвала учасника "байкером з жіночих фантазій" і відзначила його "дикість".

Учасники 2 сезону шоу "Холостячка" – Вадим, Сергій, Юрій / Фото з інстаграму проєкту

Максим Тарапата

Далі Злата Огнєвіч познайомилась з 32-річним Максимом – засновником трьох бізнесів, який пів життя прожив у Шанхаї. У візитці він розповів про службовий роман, який переріс у стосунки, однак завершився дружбою.

Чоловік заявив, що хоче по-справжньому закохатися, тому прийшов на проєкт "Холостячка". На першій вечірці він вручив головній героїні хустинку з китайського шовку.

Роман Єременко

Ще одним претендентом на серце Злати Огнєвіч став фотограф Роман. На знайомстві він подарував дівчині раритетний фотоапарат, який раніше брав з собою у подорожі. Чоловік запропонував "Холостячці" фотографуватись на згадку про кожну їхню зустріч. Перший кадр вона зробила одразу на першій вечірці.

Андрій Хвєткєвіч

38-річний власник IT-компанії та чемпіон України з фридайвінгу також прийшов на проєкт за Златою. До красуні він летів 24 години з міста Тулум, що в Мексиці. Він одразу сподобався "Холостячці", вона відзначила його бездонні блакитні очі.

Андрій Хвєткєвіч показав співачці відео, на якому пірнав за мушлею на дно океану. Цей трофей він презентував їй, а разом з ним – сережки з перлами й діамантами.

Учасники 2 сезону шоу "Холостячка" – Андрій / Фото з інстаграму проєкту

Вінченцо Дулепа

31-річний ресторатор з Лондона, який раніше був звичайним офіціантом у Чернівцях, прибув на першу вечірку з Андрієм Хвєткєвічем і Васко Младєновим. Він не став чекати завершення розмови Злати з фридайвером й зухвало увірвався в їхню розмову.

Йому "Холостячка" зізналась, що не любить Лондон і не вірить у стосунки на відстані. Проте Вінченцо запевнив – готовий залишити два ресторани в столиці Великої Британії й повернутися в Україну.

Учасники 2 сезону шоу "Холостячка" – Андрій і Вінченцо / Фото з інстаграму проєкту

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Васко Младєнов

До України заради Злати Огнєвіч прилетів 32-річний спортсмен Васко Младєнов – триразовий чемпіон Болгарії з тенісу. У візитці він зізнався, що усе життя жив з ракеткою, адже через переїзди не міг налагодити особисте життя.

На першій вечірці він вручив Златі Огнєвіч не лише розкішний букет, а й ракетку. Васко пообіцяв, що неодмінно навчить "Холостячку" грати в теніс.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Васко / Фото з інстаграму проєкту

Макс Єжов

25-річний учасник "Танців з зірками", який виходив на паркет з Лесею Нікітюк, прийшов на першу вечірку в масці, приховавши своє обличчя від конкурентів. Як тільки Злата Огнєвіч з'явилась у вітальні, він закрутив її в танці. Зірка майже одразу впізнала професійного хореографа.

За кадром Макс Єжов розповів, що мав інтрижку з медійною персоною, однак вона досі це заперечує. Відтоді він вирішив будувати стосунки тільки відкрито.

До слова, танцівник спровокував перший конфлікт на проєкті – з музикантом Сергієм Асафатовим. "Він починає спілкування з наїздів. Мені це не дуже сподобалося", – зізналась Злата Огнєвіч і запросила Макса на індивідуальне спілкування.

"Холостяка" зізналась, що на інстинктивному рівні не довіряє танцівнику, бо він нібито прийшов на шоу за піаром. Ба більше, на її думку, два артисти в сім'ї з шаленим гастрольним графіком – too much.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Макс / Фото з інстаграму проєкту

Роман Свечкоренко

Учасником "Холостячки" став 30-річний психолог і блогер Роман Свечкоренко Він неабияк вразив Злату Огнєвіч на першій вечірці – зіграв на білому роялі. Чоловік так перехвилювався, що втратив дар мови та швидко втік, але за кілька хвилин повернувся.

Під час індивідуального спілкування Роман зізнався, що розлучився з дружиною після 10 років стосунків, і розповів про доньку Мію. Однак запевнив – уже готовий до створення сім'ї. Натомість Злата Огнєвіч поділилась, що зустрічалась з аб'юзером.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Роман / Фото з інстаграму проєкту

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Павло Богда

30-річний каскадер Павло Богда також вирішив спробувати знайти кохання на романтичному реаліті. Він ефектно з'явився перед "Холостячкою" – розкидав чоловіків у балаклавах, які кружляли навколо головної героїні. Після постановки "супермен" подарував красуні букет квітів, однак помітно ніяковів перед нею. Це помітила й сама Злата Огнєвіч.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Павло / Фото з інстаграму проєкту

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Ілля Закорецький

З "Холостячкою" познайомився 34-річний Ілля, який володіє виробництвом товарів зі шкіри. Він розповів, що був у шлюбі, в якому народилась донька. Однак через побутові сварки чоловіку не вдалось зберегти сім'ю. Лише в статусі батька він став самостійним. Тепер Ілля готовий дарувати свою турботу коханій людині.

Для Злати Огнєвіч він підготував картину з її улюбленими орхідеями, котру власноруч виготовив зі шкіри. Ба більше, дорогою на вечірку, мужній чоловік написав для красуні свій перший вірш!

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Ілля / Фото з інстаграму проєкту

Дмитро Шевченко

На серце "Холостячки" претендує 37-річний власник клінінгової компані та студії дизайну – Дмитро Шевченко. Як лідер по життю, він одразу показав, що планує піти з проєкту лише зі Златою.

На знайомство статний бізнесмен привіз львівські солодощі з передбаченнями. У першому з них був вказаний його номер з підписом "Номер телефону твого майбутнього чоловіка". Досить зухвалий крок!

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Дмитро / Фото з інстаграму проєкту

Олександр Борзенко

Останннім, з ким познайомилась "Холостячка", – 29-річний керівник патрульної поліції Олександр. За п'ять років він зі звичайного патрульного доріс до начальника. За його словами, на роботі до нього залицялись безліч колег, однак службовий роман – не його історія.

Поліціянт назвав себе "плюшевим термінатором". Попри зовнішню серйозність Олександр – романтик, який любить читати вірші під місяцем. До головної героїні чоловік приїхав на поліцейському авто, а дізнавшись, що вона любить солодке, – підготував великий торт.

Троянда першого враження

Традиційну троянду першого враження Злата Огнєвіч вручила чоловіку, який вразив її найефектнішою появою і втілив дитячу мрію. Ним став Роман Васильєв, який приїхав до "Холостячки" на білому коні.

Учасник 2 сезону шоу "Холостячка" – Роман / Фото з інстаграму проєкту

На першій вечірці Злата Огнєвіч встигла побувати на чайній церемонії з Максом Тарапатовим і Сергієм Тарасовим. Останній вразив її подарунком – подарував підвіску на ногу.

Чайна церемонія на першій вечірці шоу "Холостячка" / Фото з інстаграму проєкту

Ведучий "Холостячки" влаштував для учасників гру, перевіривши їхню силу. Так, перемогу здобув львів'янин Дмитро. Далі Григорій Решетник перевірив чоловіків на ерудованість. У цьому "поєдинку" найкращим стали Богдан Коломейко та фотограф Роман Єременко.

Після інтелектуального батлу співачка поспілкувалась з Андрієм Задворним, який заінтригував її подарунком. Як з'ясувалось, це був дерев'яний будинок нібито Злати Огнєвіч. Тет-а-тет чоловік розповів "Холостячці" про розлучення 5 років тому й 6-річну доньку Кіру.

Індивідуальне спілкування "Холостячки" з Андрієм / Фото з інстаграму проєкту

Далі ініціативу проявив 25-річний Влад, який відверто вихвалявся перед Златою. Під час розмови він дізнався, що для неї неважлива різниця у віці. Крім того, "Холостячка" дізналась більше про:

власного та ревнивого азербайджанця Джея;

відвертого й мужнього поліціянта Олександра , який після 6 років стосунків розійшовся з дівчиною через окупацію Криму;

, який після 6 років стосунків розійшовся з дівчиною через окупацію Криму; досвідченого кінопродюсера Юрія Рудого, який під час спілкування вдавав з себе жертву.

Другу троянду проєкту отримав поліціянт Олександр, який став найбільш щирим і турботливим серед усіх претендентів на серце Злати Огнєвіч.

Перша церемонія троянд

У 1 випуску "Холостячки" Златі Огнєвіч довелось обрати найкращих серед 25 гідних чоловіків. З одними вона встигла поспілкуватися особисто, щодо інших – приймала рішення, опираючись лише на перше враження.

Відтак, головна холостячка вручила бутоньєрки лише 16 чоловікам, з якими захотіла познайомитися ближче:

Роман Васильєв;

Олександр Борзенко;

Роман Свечкоренко;

Васко Младєнов;

Андрій Хвєткєвіч;

Олег Плахотнюк;

Ігор Присяжнюк;

Павло Богда;

Ілля Закорецький;

Максим Тарапата;

Влад Ясько;

Вінченцо Дулепа;

Євген Селютін;

Богдан Коломейко;

Андрій Задворний;

Дмитро Шевченко.

Учасники 2 сезону шоу "Холостячка" / Фото з інстаграму проєкту