У 2 випуску "Холостячки" можливість поспілкуватися з головною героїнею мали 16 чоловіків, які на першій вечірці отримали від неї бутоньєрки. Та не зі всіма Злата змогла знайти спільну мову. Учасників, з якими не бачить майбутнього, вона відпустила.

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Першим проєкт покинув Ігор, який самостійно виявив таке бажання. Чоловік заявив, що цілеспрямовано йшов на "Холостячку" на такий термін. Злата дізналася, що раніше він вже був учасником реаліті-шоу про стосунки на інших телеканалах. За словами чоловіка, таким чином він шукає своє кохання. Виконавиця не повірила йому й наголосила, що більше не хоче спілкуватися.



Ігор Присяжнюк покинув проєкт / Фото з інстаграму шоу "Холостячка"

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Злата Огнєвіч також прийняла рішення попрощатися з Євгеном. Чоловік любить, коли жінка першою проявляє ініціативу, однак "Холостячка" вже була в таких стосунках і не хоче повторювати їх.



Євген Селютін покинув проєкт / Фото з інстаграму шоу "Холостячка"

У 3 випуску реаліті-шоу "Холостячка" за серце Злати Огнєвіч продовжать боротися 14 чоловіків. Кому з них вдасться продовжити історію кохання, а кого дівчина відпустить назавжди – дізнаємося вже через тиждень.