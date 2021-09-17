Як і минулого року з Ксенією Мішиною, продюсери "Холостячки" розкрили імена чотирьох учасників задовго до першої вечірки. У четвер, 16 вересня, стало відомо, що компанію лікарю, ресторатору, каскадеру та чемпіону України з фридайвінгу складе відомий блогер.
До теми "Холостячка" Злата Огнєвіч зізналась, яких чоловіків залишила в проєкті
Так, п'ятий учасник "Холостячки" зі Златою Огнєвіч – Роман Свечкоренко. Йому 31 рік. Він був одружений з дівчиною Ілоною, однак на початку 2020 року пара розлучилась. У Романа є 7-річна донька Мія, якій він приділяє багато часу.
Бути хорошим батьком – це проявляти свою любов до дитини через увагу. Заради дочки я перенесу або скасую будь-яку зустріч. Свою дитину я завжди ставлю в пріоритет,
– заявив Роман Свечкоренко.
Учасник "Холостячки" Роман Свечкоренко з донькою / Фото з інстаграму блогера
Останні чотири роки чоловік присвятив психології, тому "вважає себе фахівцем в області жіночого щастя". Він не лише активно веде особистий профіль в інстаграмі, а й розробляє онлайн-курси та авторські майстер-класи.
Так, Роман налаштований на лише підкорити головну "Холостячку" Злату Огнєвіч, а й побудувати з нею міцну сім'ю.
"Для мене сім'я – це дуже важливо. І у мене взагалі немає сумнівів, що зі Златою можна побудувати міцні стосунки. Упевнений, у нас це вийде", – заявив блогер.
Учасник "Холостячки" Роман Свечкоренко / Фото з інстаграму проєкту
Учасники 2 сезону шоу "Холостячка"
- Роман Васильєв – стоматолог-хірург, який став першим учасником романтичного проєкту. На першу вечірку він приїде на білому коні з букетом.
- Вінченцо Дулепа – ресторатор з Лондона, який раніше працював звичайним офіціантом у Чернівцях. У перші хвилини знайомства Злата Огнєвіч назвала його зухвалим.
- Андрій Хвєткєвіч – чемпіон України з фрідайвінгу. Заради проєкту він повернувся на Батьківщину з Мексики.
- Павло Богда – професійний каскадер. Чоловік співпрацював з легендарними кінокомпаніями Warner Bros. і Ubisoft.
- Роман Свечкоренко – психолог, актор і блогер з майже 100-тисячною аудиторією в інстаграмі. Чоловік був одружений, однак нещодавно офіційно розлучився з дружиною, яка народила йому доньку.