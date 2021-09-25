На першій вечірці "Холостячка" познайомилася з 25 чоловіками. Однак лише 16 з них змогли вразити її та отримати бажані бутоньєрки. Хто з учасників розпочав будувати стосунки з виконавицею, а з ким вона попрощалася назавжди – читайте далі у матеріалі Showbiz 24.

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Стрибок з парашутом з Дмитром

Під час знайомства власник клінінгової компанії та студії дизайну Дмитро був досить зухвалим і цілеспрямованим, однак на першій вечірці Злата не побачила його ініціативи. Вона дала шанс організувати побачення та показати, чи справді він зацікавлений нею.

Чоловік любить екстрим і підготував для "Холостячки" стрибок з парашутом. Вона була приголомшена, адже мріє про це протягом 10 років, але не думала, що стрибне на першому побаченні. Дмитро дуже хвилювався, проте постійно підтримував Злату, яка таки наважилася стрибнути.



Злата та Дмитро стрибнули з парашутом / Фото з інстаграму шоу "Холостячка"

Після екстриму Дмитро підкорив серце дівчини романтикою. Він запросив її на фаєр-шоу та неймовірно атмосферну, казкову вечерю. Вони багато спілкувалися: чоловік розповів про попередній шлюб, а Огнєвіч зізналася, що у неї бувають моменти в житті, коли хочеться поїхати кудись самій, відпочити від усього. Наприкінці зворушливого дня Дмитро отримав бажану бутоньєрку, адже для "Холостячки" це було найкраще побачення у житті.

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Танці чоловіків зі Златою

"Холостячка" зазначила, що у стосунках з чоловіком для неї дуже важлива тактильність. Григорій Решетник запропонував їй гру: ті з чоловіків, танці з якими Златі сподобаються найбільше, зможуть запросити її на побачення. Однак дівчині зав'язали пов'язку на очі, вона могла лише відчувати їх на дотик.

У танці чоловіки проявляли себе по-різному. Кожен намагався запам'ятатися їй:

найзухвалішим був Олег , який пристрасним танцем викликав негативні відгуки серед чоловіків, а Злата назвала цей танець найгіршим ;

, який пристрасним танцем викликав негативні відгуки серед чоловіків, а Злата назвала цей ; Роман , який закрутив красуню у вальсі та вручив їй трояндочку із серветки, запам'ятався дівчині найкращим танцем ;

, який закрутив красуню у вальсі та вручив їй трояндочку із серветки, запам'ятався дівчині ; Андрій підкорив "Холостячку" надзвичайно спокусливим запахом ;

"Холостячку" надзвичайно спокусливим ; а під час танцю з Васко вона нічого не відчула.



Григорій Решетник і Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму шоу "Холостячка"

"Мелодія тіл" Злати і чоловіків

Ведучий шоу вручив Златі та чоловікам інструмент, який вони тримали в руках і під час кожного доторку учасників до "Холостячки" звучала певна мелодія.

Огнєвіч зазначила, що особливий зв'язок під час такого завдання у неї виник з Богданом;

під час такого завдання у неї виник а Олександр не зміг знайти правильних акордів та бути в гармонії з "Холостячкою", однак він переконаний, що таким чином дівчина кокетувала з ним.

Побачення з Романом, Андрієм Хвєткевічем і Богданом

Чоловіки організували для Злати спільне побачення, однак домовилися, що кожен проведе з нею однакову кількість часу.

Роман одразу вирішив запросити дівчину на спілкування. Він не приховував, що хоче сім'ю, дітей, розповідав про роботу. Злата оцінила його відвертість, теплоту у розмові, ніжне ставлення до неї. Також їй неабияк сподобався романтичний сюрприз чоловіка – у басейні він виклав величезне серце з пелюсток троянд, куди вони разом стрибнули. Під час фотосесії почався дощ, а "Холостячка" дуже любить купатися під дощем. Цього разу Роман перевершив усі очікування Злати.



Злата Огнєвіч і Роман у басейні / Фото з інстаграму шоу "Холостячка"

Андрій не розгубився і після того, як Злата вилізла з басейну одразу взяв ініціативу на себе. Він підготував для "Холостячки" фотосесію під водою та красивий реквізит – прикраси з перлин. Однак зйомка видалася для дівчини дуже складною. Вона плуталася в прикрасах, дуже замерзла і хотіла якомога швидше вилізти з басейну.



Злата Огнєвіч та Андрій / Фото з інстаграму шоу "Холостячка"

"Холостячка" оцінила турботу з боку Богдана, адже він бачив, що вона замерзла, приніс їй плед, чай. Після цього чоловік запросив дівчину на індивідуальне спілкування та фотосесію окремо від інших учасників. Він вирішив самостійно фотографувати Злату і більше часу провести з нею вдвох. Після зйомки Богдан і Злата більше поспілкувалися, відкрилися один одному. "Холосячку" змусило задуматися зізнання Богдана про те, що він дуже жорстоко розповідав про попередні стосунки. Дівчина хотіла, щоб ця розмова якомога швидше закінчилася.

Наприкінці побачення бутоньєрку від Злати отримав Роман, який організував для неї надзвичайно романтичне побачення, а спілкування було дуже легким і невимушеним.

Побачення з Олександром, Олегом і Васко

Цих чоловіків "Холостячка" запросила на побачення, оскільки має певні сумніви щодо них. Вранці її зустрів Олександр, але здивувало те, що він був сам. Під час розмови між Златою і Олександром була легкість і щирість, проте її дуже хвилювало одне питання. Вона розповіла, що перед проєктом їй написала дівчина, яка зазначила, що Огнєвіч потрібно остерігатися чоловіка, який працює в державних органах. Єдиним учасником з такою роботою є Олександр. Але він не розуміє хто і для чого писав Златі.



Злата Огнєвіч з Олександром / Фото з інстаграму шоу "Холостячка"

Після напруженої розмови чоловік підготував для "Холостячки" тактильну частину побачення, де показав ніжність у відношенню до неї: торкався тканинами, пір'їнами. Однак наприкінці побачення він приголомшив Злату, заявивши, що має покинути проєкт. Згодом зазначив, що це лише на декілька днів, оскільки має виконати оперативне завдання у роботі. Нагадаємо, Олександр працює начальником патрульної служби міста Кременчук.

Ще одну частину дня Злата провела з Васко. Він запропонував їй разом створити парфуми, оскільки запах саме цього чоловіка не сподобався їй під час танцю. Злата уточнила, що не відчула певного зв'язку між ними, але це не означає, що Васко має поганий запах. Чоловік зізнався, що для танцю він обрав свою авторську пісню. Після зворушливої розмови вони разом створили аромат з троянди, жасмину, кориці й назвали його Flame ("Полум'я"). Огнєвіч зазначила, що це саме той аромат, якого їй не вистачало під час танцю з Васко. Також він підкорив її серце пристрасною піснею, яку виконав під акомпанемент фортепіано.

Від зустрічі з Олегом Злата не чекала нічого приємного, оскільки під час танцю чоловік зіпсував враження про себе. Однак, зустрівшись, він підкорив її романтичною вечерею на даху. Пояснив, що для нього неважливий зовнішій вигляд, головне, щоб вона почувалася комфортно. Також вибачився за різкість у танці, яка "Холостячці" не сподобалася. На вечері Олег зачарував дівчину турботою та приємно здивував.



Злата Огнєвіч з Олегом / Фото з інстаграму шоу "Холостячка"

Церемонія троянд

Перед церемонією троянд Злата вирішила поговорити з Ігорем, який у відеозверненні попросив, не вручати йому бутоньєрку. Пояснив, що має піти з шоу, бо працює з дітьми, які не можуть його чекати. Чоловік приголомшив "Холостячку" зізнанням, що цілеспрямовано прийшов на реаліті на такий термін лише, щоб познайомитися з нею. Ігор був учасником й інших телепроєктів про стосунки. Огнєвіч впевнена, що йому не потрібні стосунки, а лише участь в реаліті-шоу.

Злата також вирішила попрощатися з Євгеном, який під час створення "мелодії тіл" зізнався, що йому подобається, коли жінки першими проявляють ініціативу. Дівчина розповіла, що в неї вже був досвід таких стосунків і повторювати його не хоче.

За серце "Холостячки" у 3 випуску продовжать боротися: