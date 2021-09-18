Незадолго до выхода в эфир 1 выпуска шоу "Холостячка" главная героиня раскрыла детали первой вечеринки, на которой познакомилась с мужчинами. 35-летняя Злата Огневич делилась, что в тот вечер с ней происходили невероятные вещи – полет на вертолете, погружение в океан и концерт. Детали этих и других встреч певицы с участниками читайте ниже.

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Первая вечеринка проекта "Холостячка" состоялась в роскошном загородном комплексе с огромной территорией и вертолетной площадкой. Локацией для знакомств Златы Огневич с мужчинами стала беседка, украшенная цветами. Для 1 выпуска артистка выбрала обтягивающее мини-платье нюдового цвета с эффектным шлейфом и декольте.

Образ "Холостячки" Златы Огневич на первой вечеринке / Фото из инстаграма проекта

Первое знакомство с мужчинами

Богдан Коломейко

Первым мужчиной, с которым познакомилась Злата Огневич стал 33-летний основатель IT-компании. На "Холостячку" он пришел именно за певицей. Богдан пересмотрел все интервью, выступления, клипы звезды и понял – они с ней очень похожи.

Поэтому на первой вечеринке он появился очень эффектно – прилетел на вертолете. Богдан вручил девушке букет ее любимых цветов – орхидей, и предложил полетать на вертолете. Как выяснилось, это была давняя мечта "Холостячки".

"Это было феерично", – призналась Злата Огневич после встречи с Богданом. В завершение знакомства он подарил певице картину с фразой "Я живу, чтобы петь", которую она проронила в одном из интервью.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Богдан / Фото из инстаграма проекта

Андрей Задворный

Вторым был Андрей Задворный, который занимается производством деревянных игрушек и любит путешествовать. Всю жизнь он считал, что ему сложно влюбиться. Однако когда бизнесмен узнал имя новой "Холостячки" – он ни на секунду не усомнился, что должен побороться за ее сердце.

Андрей подготовил для Златы Огневич огромный букет и подарок, который пообещал презентовать во время индивидуального общения. Как призналась певица, "химия" между ними возникла с первых секунд.



Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Андрей / Фото из инстаграма проекта

Влад Ясько

Следующим стал 25-лет Влад Ясько – основатель первого в Украине агентства инстаграм-маркетинга. В визитке он заявил, что фанатеет от старших женщин, поэтому 10-летняя разница в возрасте со Златой Огневич его ничуть не смущает.

На первую вечеринку "Холостячки" мужчина приехал за рулем ярко-желтого кабриолета. До знакомства с главной героиней он подошел креативно – подарил огромную корзину орхидей, полугодовой запас шоколадных конфет и "картонного" Брэдли Купера, которого Злата считает идеальным мужчиной.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Влад / Фото из инстаграма проекта

Джей Аликперов

Четвертым со Златой Огневич познакомился 32-летний Джей – основатель бренда классических мужских костюмов. В Украину он переехал из Азербайджана. Как выяснилось, причиной этого стала девушка, с которой его свел Инстаграм. Итого пара была 2 года. По словам Джея, украинка единственная, кого он по-настоящему любил.

Влюбленные разошлись, потому что избранница азербайджанца была собственницей. Сейчас он ищет спокойную и понимающую девушку. По мнению Джея, Злата Огневич именно такая.

"Холостячка" сразу заметила, что мужчина выглядит "невероятно стильно". На удивление, во время первой встречи с главной героиней Джей ужасно нервничал, однако все же предложил выпить шампанское за знакомство.



Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Джей / Фото из инстаграма проекта

Роман Васильев

33-летний стоматолог-хирург Роман Васильеd был одним из немногих участников, которых рассекретили до первой вечеринки "Холостячки". В визитке он заявил, что мечтает о большом доме и трех детях. Врач искренне верит, что его желание станет реальностью со Златой Огневич.

Перед артисткой Роман появился как настоящий принц – на белом коне с огромным букетом. Романтик предложил Злате покормить коня и вручил золотую цепочку с подвеской в виде солнца.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Роман / Фото из инстаграма проекта

Сергей Тарасов

Претендентом на сердце "Холостячки" стал 35-летний основатель украинского бренда электроники. Сергей признался, что пять лет назад по уши влюбился в статусную женщину, до которой откровенно "не дотягивал". Он даже предложил ей жениться, но наутро после признания она отказалась выйти за него замуж.

"Эта женщина дала мне такой колоссальный рост", – признался Сергей. Сейчас бизнесмен может воплотить любое желание женщины. Злату Огневич он пригласил на чайную церемонию.



Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Сергей / Фото из инстаграма проекта

Сергей Асафатов

За сердце "Холостячки" решил побороться участник 10 сезона "Голоса страны" – Сергей Асафатов. На первую вечеринку артист прибыл на мотоцикле, а Злата Огневич узнала его задолго до того, как он озвучил свое имя.

Певица была удивлена, что коллега ранее не проявлял знаков внимания. Когда Сергей предлагал ей встретиться на кофе, однако его приглашение она расценила по-дружески.

На первой вечеринке Асафатов исполнил для Златы Огневич фрагмент авторской песни "Зеркало", которую предложил записать в дуэте. Такой романтический сюрприз умилил "Холостячку".

Вадим Панов

Вместе с Сергеем Асафатовым на байках приехали еще двое мужчин. Один из них – Вадим. Он вручил "холостячке" ненастоящий бриллиант с надписью "бриллиантовый голос Украины", чем рассмешил конкурентов. К сожалению, поразить Злату Огневич ему не удалось. За кадром она призналась, что испугалась дерзкого участника.

Юрий Рыжий

43-летний кинопродюсер Юрий Рыжий – третий мужчина, который появился перед красавицей на мотоцикле. По классике, он подарил ей огромный букет красных роз. Так, артистка назвала участника "байкером из женских фантазий" и отметила его "дикость".



Участники 2 сезона шоу "Холостячка" – Вадим, Сергей, Юрий / Фото из инстаграма проекта

Максим Тарапата

Далее Злата Огневич познакомилась с 32-летним Максимом – основателем трех бизнесов, который полжизни прожил в Шанхае. В визитке он рассказал о служебном романе, который перерос в отношения, однако завершился дружбой.

Мужчина заявил, что хочет по-настоящему влюбиться, поэтому пришел на проект "Холостячка". На первой вечеринке он вручил главной героине платок из китайского шелка.

Роман Еременко

Еще одним претендентом на сердце Златы Огневич стал фотограф Роман. На знакомстве он подарил девушке раритетный фотоаппарат, который раньше брал с собой в путешествия. Мужчина предложил "холостячке" фотографироваться в память о каждой их встрече. Первый кадр она сделала сразу на первой вечеринке.

Андрей Хветкевич

38-летний владелец IT-компании и чемпион Украины по фридайвингу также пришел на проект за Златой. К красавице он летел 24 часа из города Тулум, что в Мексике. Он сразу понравился "холостячке", она отметила его бездонные голубые глаза.

Андрей Хветкевич показал певице видео, на котором нырял за ракушкой на дно океана. Этот трофей он презентовал ей, а вместе с ним – серьги с жемчугом и бриллиантами.

Участники 2 сезона шоу "Холостячка" – Андрей / Фото из инстаграма проекта

Винченцо Дулепа

31-летний ресторатор из Лондона, который ранее был обычным официантом в Черновцах, прибыл на первую вечеринку с Андреем Хветкевичем и Васко Младеновым. Он не стал ждать окончания разговора Златы с фридайвером и дерзко ворвался в их разговор.

Ему "Холостячка" призналась, что не любит Лондон и не верит в отношения на расстоянии. Однако Винченцо заверил – готов оставить два ресторана в столице Великобритании и вернуться в Украину.



Участники 2 сезона шоу "Холостячка" – Андрей и Винченцо / Фото из инстаграма проекта

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Васко Младенов

В Украину ради Златы Огневич прилетел 32-летний спортсмен Васко Младенов – трехкратный чемпион Болгарии по теннису. В визитке он признался, что всю жизнь жил с ракеткой, ведь из-за переездов не мог наладить личную жизнь.

На первой вечеринке он вручил Злате Огневич не только роскошный букет, но и ракетку. Васко пообещал, что непременно научит "Холостячку" играть в теннис.



Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Васко / Фото из инстаграма проекта

Макс Ежов

25-летний участник "Танцев со звездами", который выходил на паркет с Лесей Никитюк, пришел на первую вечеринку в маске, скрыв свое лицо от конкурентов. Как только Злата Огневич появилась в гостиной, он закружил ее в танце. Звезда почти сразу узнала профессионального хореографа.

За кадром Макс Ежов рассказал, что у него была интрижка с медийной персоной, однако она до сих пор это отрицает. С тех пор он решил строить отношения только открыто.

К слову, танцор спровоцировал первый конфликт на проекте – с музыкантом Сергеем Асафатовим. "Он начинает общение с наездов. Мне это не очень понравилось", – призналась Злата Огневич и пригласила Макса на индивидуальное общение.

"Холостяка" призналась, что на инстинктивном уровне не доверяет танцору, потому что он якобы пришел на шоу за пиаром. Более того, по ее мнению, два артиста в семье с бешеным гастрольным графиком – too much.



Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Макс / Фото из инстаграма проекта

Роман Свечкоренко

Участником "Холостячки" стал 30-летний психолог и блогер Роман Свечкоренко Он изрядно поразил Злату Огневич на первой вечеринке – сыграл на белом рояле. Мужчина так переволновался, что потерял дар речи и быстро убежал, но через несколько минут вернулся.

Во время индивидуального общения Роман признался, что развелся с женой после 10 лет отношений, и рассказал о дочери Мие. Однако заверил – уже готов к созданию семьи. А Злата Огневич поделилась, что встречалась с абьюзером.



Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Роман / Фото из инстаграма проекта

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Павел Богда

30-летний каскадер Павел Богда также решил попробовать найти любовь на романтическом реалити. Он эффектно появился перед "холостячкой" – раскидал мужчин в балаклавах, которые кружили вокруг главной героини. После постановки "супермен" подарил красавице букет цветов, однако заметно смущался перед ней. Это заметила и сама Злата Огневич.

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Павел / Фото из инстаграма проекта

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Илья Закорецкий

С "холостячкой" познакомился 34-летний Илья, владеющий производством товаров из кожи. Он рассказал, что был в браке, в котором родилась дочь. Однако из-за бытовых ссор мужчине не удалось сохранить семью. Лишь в статусе отца он стал самостоятельным. Теперь Илья готов дарить свою заботу любимому человеку.

Для Златы Огневич он подготовил картину с ее любимыми орхидеями, которую собственноручно изготовил из кожи. Более того, по дороге на вечеринку, мужественный мужчина написал для красавицы свое первое стихотворение!



Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Илья / Фото из инстаграма проекта

Дмитрий Шевченко

На сердце "Холостячки" претендует владелец клининговой Компани и студии дизайна – Дмитрий Шевченко. Как лидер по жизни, он сразу показал, что планирует уйти из проекта только со Златой.

На знакомство статный бизнесмен привез львовские сладости с предсказаниями. В первом из них был указан его номер с подписью "Номер телефона твоего будущего мужа". Довольно дерзкий шаг!

Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Дмитрий / Фото из инстаграма проекта

Александр Борзенко

Последним, с кем познакомилась "Холостячка", – 29-летний руководитель патрульной полиции Александр. За пять лет он из обычного патрульного дорос до начальника. По его словам, на работе к нему присматривалось множество коллег, однако служебный роман – не его история.

Полицейский назвал себя "плюшевым терминатором". Несмотря на внешнюю серьезность Александр – романтик, который любит читать стихи под луной. К главной героине мужчина приехал на полицейском авто, а узнав, что она любит сладкое, – подготовил большой торт.

Роза первого впечатления

Традиционную розу первого впечатления Злата Огневич вручила мужчине, который поразил ее самым эффектным появлением и воплотил детскую мечту. Им стал Роман Васильев, приехавший к "холостячке" на белом коне.



Участник 2 сезона шоу "Холостячка" – Роман / Фото из инстаграма проекта

На первой вечеринке Злата Огневич успела побывать на чайной церемонии с Максом Тарапатовим и Сергеем Тарасовым. Последний поразил ее подарком – подарил подвеску на ногу.



Чайная церемония на первой вечеринке шоу "Холостячка" / Фото из инстаграма проекта

Ведущий "Холостячки" устроил для участников игру, проверив их силу. Так, победу одержал львовянин Дмитрий. Далее Григорий Решетник проверил мужчин на эрудированность. В этом "поединке" лучшим стали Богдан Коломейко и фотограф Роман Еременко

После интеллектуального батла певица пообщалась с Андреем Задворным, который заинтриговал ее подарком. Как выяснилось, это был деревянный дом якобы Златы Огневич. Тет-а-тет мужчина рассказал "холостячке" о разводе 5 лет назад и 6-летней дочери Кире.



Индивидуальное общение "Холостячки" с Андреем / Фото из инстаграма проекта

Далее инициативу проявил 25-летний Влад, который откровенно хвастался перед Златой. Во время разговора он узнал, что для нее неважна разница в возрасте. Кроме того, "Холостячка" узнала больше о:

собственнике и ревнивом азербайджанце Джее;

откровенном и мужественном полицейском Александре , который после 6 лет отношений разошелся с девушкой из-за оккупации Крыма;

, который после 6 лет отношений разошелся с девушкой из-за оккупации Крыма; опытном кинопродюсере Юрии Рыжем, который во время общения представлял из себя жертву.

Вторую розу проекта получил полицейский Александр, который стал самым искренним и заботливым среди всех претендентов на сердце Златы Огневич.

Первая церемония роз

В 1 выпуске "Холостячки" Злате Огневич пришлось выбрать лучших среди 25 достойных мужчин. С одними она успела пообщаться лично, о других – принимала решения, опираясь лишь на первое впечатление.

Следовательно, главная холостячка вручила бутоньерки только 16 мужчинам, с которыми захотела познакомиться поближе:

Роману Васильеву;

Александру Борзенко;

Роман Свечкоренко;

Васко Младенов;

Андрей Хветкевич;

Олег Плахотнюк;

Игорь Присяжнюк;

Павел Богда;

Илья Закорецкий;

Максим Тарапата;

Влад Ясько;

Винченцо Дулепа;

Евгений Селютин;

Богдан Коломейко;

Андрей Задворный;

Дмитрий Шевченко.

Участники 2 сезона шоу "Холостячка" / Фото из инстаграма проекта