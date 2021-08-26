"Холостячка" 2 сезон: хто став першим учасником проєкту

26 серпня 2021 , 16:35
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Джерело:

ютуб-канал "Холостячки"

Прем'єра 2 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" відбудеться вже 17 вересня. Поки глядачі нетерпляче чекають на 1 випуск, творчі проєкту розповідають цікаві подробиці. Відомо, що участь в новому сезоні візьме лікар і справжній романтик – Роман Васильєв.

Сотні українських чоловіків мріяли стати учасниками "Холостячки" та боротися за серце Злати Огнєвіч. Однак вдалося це далеко не всім. 

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Перший учасник "Холостячки"

Творці проєкту показали анонс, у якому розсекретили першого учасника. Вже цієї осені підкорювати Злату буде лікар за покликом душі та справжній романтик – Роман Васильєв. Чоловік з'явиться перед головною "Холостячкою" країни на білому коні. Чи погодиться Огнєвіч стати його принцесою та дасть першу бутоньєрку – глядачі дізнаються 17 вересня.


Роман Васильєв / Фото СТБ

33-річний Роман родом з Миколаєва, але вже декілька років живе в столиці. В Києві чоловік будує кар'єру в хірургічній стоматології. Він обожнює свою роботу, оскільки допомагає людям зберігати здоров'я. 

Роман має приклад ідеальних стосунків – це його батьки, які одружені вже понад 30 років. Лікар також мріє про щасливу сім'ю, в якій пануватимуть любов і гармонія. 

Я повністю готовий до того, щоб побудувати міцну сім'ю,
– заявив чоловік.


Роман Васильєв / Фото СТБ

"Холостячка" 2 сезон: головне

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  • Ведучий шоу Григорій Решетник ділився подробицями зйомок, зізнаючись, що цей сезон буде дорослим, красивим. Також він зазначав, що Злата закохана і, можливо, в декількох чоловіків. 
  • Довгоочікувана прем'єра, де глядачі побачать співачку Злату Огнєвіч дуже емоційною та пристрасною, відбудеться 17 вересня.
Автор: Христина Кобак