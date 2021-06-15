Хоч зйомки "Холостячки" вже стартували й Злата Огнєвіч познайомилася з усіма претендентами на своє серце, вона продовжує публічно ділитися особистим і розповідати, якого чоловіка шукає. Так, раніше співачка фанатіла від супергероїв, а з публічних особистостей їй імпонує колишній чоловік Ірини Шейк Бредлі Купер.

До теми Гарячий буде сезон, – Злата Огнєвіч поділилась враженнями від зйомок "Холостячки"

"Мені подобався в дитинстві Супермен. Для мене це був герой, який прилітав і рятував всесвіт. А якщо брати серед чоловіків, серед образів чоловіків, мені подобається Бредлі Купер", – поділилась "Холостячка".

У свої 35 років Злата Огнєвіч цінує дещо інші риси в чоловіках. Їй важливо, щоб обранець мав гострий розум, хороше почуття гумору та був енергійним, адже вона сама живе в шаленому ритмі. Тому у фіналі романтичного реаліті-проєкту "Холостячка" зірка обере того, хто наділений саме цими якостями.

Я ціную в чоловіках почуття гумору, наявність інтелекту, любов до своїх батьків, тому що це багато про що говорить, любов до подорожей, до життя, щоб він теж обожнював вести активний спосіб життя,

– зізналася Огнєвіч.

Додамо, не менш важливо для співачки, щоб чоловік щиро поважав її. Нещодавно вона розповіла про фізичне насильство з боку екскоханого. У них була "італійська сімейка". Під час однієї зі сварок чоловік вдарив Злату Огнєвіч по обличчю та пішов з дому охолонути. Тоді вона поставила крапку в стосунках, хоч той вимолював пробачення на колінах.