Сотни украинских мужчин мечтали стать участниками "Холостячки" и бороться за сердце Златы Огневич. Однако удалось это далеко не всем.

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Первый участник "Холостячки"

Создатели проекта показали анонс, в котором рассекретили первого участника. Уже этой осенью покорять Злату будет врач по зову души и настоящий романтик – Роман Васильев. Мужчина появится перед главной "Холостячкой" страны на белом коне. Согласится ли Огневич стать его принцессой и даст первую бутоньерку – зрители узнают 17 сентября.



Роман Васильев / Фото СТБ

33-летний Роман родом из Николаева, но уже несколько лет живет в столице. В Киеве мужчина строит карьеру в хирургической стоматологии. Он обожает свою работу, поскольку помогает людям сохранять здоровье.

Роман имеет пример идеальных отношений – это его родители, которые женаты уже более 30 лет. Врач также мечтает о счастливой семье, в которой будут царить любовь и гармония.

Я полностью готов к тому, чтобы построить крепкую семью,

– заявил мужчина.



Роман Васильев / Фото СТБ

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