Злата Огнєвіч шукатиме кохання на очах у всієї країни. Раніше виконавиця зазначала, що все її життя проходить під прицілом камер. Через насичений графік вона не встигає ні з ким знайомитися, ходити на побачення. А участь в "Холостячці" – чудова можливість додати в життя романтики та знайти чоловіка своєї мрії.

До теми "Холостячка" 2 сезон: особисте життя, кар'єра та найкращі пісні Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч про старт зйомок

Виконавиця поділилася, що перед початком проєкту дуже хвилювалася. Вона думала про знайомство з чоловіками, як усе пройде. Проте реальність перевершила всі очікування: "Кожен чоловік зміг мене здивувати. Всі учасники харизматичні, цікаві. Перед тим, як прийти на проєкт, чоловіки прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю".

Багатьом вдалося натиснути на потаємні кнопочки моєї душі. Ніколи не подумала б, що за один вечір я зможу політати на гвинтокрилі, погладити коня, побувати на концерті та навіть пірнути на дно океану за перлиною! Я змогла відкрити себе та прислухатися до серця,

– поділилася Огнєвіч.

Виконавиця зізналася, що на першій вечірці "Холостячки" відчула щось особливе до одного з учасників. Вже восени глядачі зможуть побачити неймовірну прем'єру та спостерігати за тим, як Злата будуватиме стосунки з чоловіками на проєкті. А палкі прихильники співачки побачать її з іншої сторони.

Ведучим романтичного проєкту залишається Григорій Решетник, який вже багато років є незмінною частиною "Холостяка" та "Холостячки".

Фото зі зйомок 2 сезону "Холостячки"



Стартували зйомки 2 сезону "Холостячки" / Фото з інстаграму СТБ



Стартували зйомки 2 сезону "Холостячки" / Фото з інстаграму СТБ



Стартували зйомки 2 сезону "Холостячки" / Фото з інстаграму СТБ