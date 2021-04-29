Злата Огнєвіч – головна героїня другого сезону шоу "Холостячка"

Восени на екрани вийде другий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяка". Організатори проєкту вже оголосили ім'я головної героїні, за серце якої будуть боротися найкращі чоловіки країни. Нею стала Злата Огнєвіч!

В ефірі пост-шоу "Як вийти заміж" розсекретили нову "Холостячку". Слідом за акторкою Ксенією Мішиною кохання під прицілом камер шукатиме Злата Огнєвіч.

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Злата Огнєвіч – нова "Холостячка"

Злата Огнєвіч зізналась, що її публічність часто стає на заваді у побудові стосунків. Один з бойфрендів артистки поставив перед нею вибір – кар'єра або стосунки. Зірка вибрала перше. Наступні стосунки знаменитості були токсичними.

Вже більше як рік Злата Огнєвіч не перебуває у романтичних відносинах. Тепер вона хоче будувати щасливі стосунки. У чоловіках знаменитість приваблює інтелект, почуття гумору, любов до дітей та сім'ї.

Я йду на "Холостячку", щоб зустріти чоловіка своєї мрії,

– заявила Злата Огнєвіч.

Її обрали серед найбажаніших наречених України, котрі були готові випробувати своє щастя на проєкті.

"Після грандіозного фіналу першого сезону чимало успішних жінок виявили бажання прийти до нас, щоб спробувати побудувати стосунки, які з різних причин ще не склалися в їхньому житті. За кілька останніх місяців ми зустрілися майже з усіма найбажанішими нареченими України! І раді оголосити нашу нову "Холостячку", – поділилася режисерка романтичних реаліті Анна Калина.

Хто міг стати новою "Холостячкою"?

У грудні минулого року глядачі реаліті-проєкту та навіть зірки – Оля Полякова і Володимир Остапчук – припускали, що героїнею другого сезону шоу "Холостячка" може стати ведуча Леся Нікітюк . Спочатку зірка віджартовувалася, заявляючи, що в неї немає серця. Згодом вона все ж зізналася, що не братиме участь у "Холостячці".

. Спочатку зірка віджартовувалася, заявляючи, що в неї немає серця. Згодом вона все ж зізналася, що не братиме участь у "Холостячці". Тоді публіка обрала на роль нової "Холостячки" олімпійську чемпіонку Анну Різатдінову . Сама спортсменка була готова стати головною героїнею другого сезону шоу та вірила може знайти кохання під прицілом камер.

. Сама спортсменка була готова стати головною героїнею другого сезону шоу та вірила може знайти кохання під прицілом камер. Нещодавно підозри впали на реперку Alyona Alyona. Однак артистка не хотіла б бути "Холостячкою". Крім того, у неї є бойфренд, якого вона поки не показує шанувальникам.