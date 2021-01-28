Учасниця шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова, яка поступилась перемогою Ксенії Мішиній, готова стати головною героїнею нового сезону шоу "Холостячка". Олімпійська чемпіонка вірить, що може знайти кохання під прицілом камер.

Джерело: інстаграм Анни Різатдінової

Зірка також зізналась, якого чоловіка хоче бачити поряд.

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Анна Різатдінова про шоу "Холостячка"

Першою учасницею проєкту "Холостячка" стала Ксенія Мішина, з якою спортсменка конкурувала в "Танцях з зірками". Акторці вдалось закохатися під прицілом камер і залишитися разом з переможцем Олександром Еллертом після фіналу.

Красива історія кохання пари підкорила всю країну, байдужою не залишилась навіть Анна Різатдінова. Після припущень в мережі, що саме вона наступна героїня "Холостячки", чемпіонка зізналась, що не проти участі в реаліті-шоу.

Чи реально знайти свою любов в оточенні камер? Так, я вірю, що це можливо. Але відразу складно сказати, сталося б це зі мною чи ні,

– написала Анна Різатдінова.



Анна Різатдінова / Фото Instagram / @anna_rizatdinova

Якого чоловіка шукає Анна Різатдінова

Знаменитість не приховує, що дуже вимоглива до чоловіків, адже романтичні сюрпризи олігарха Онищенка дійсно складно перевершити. За словами Анни Різатдінової, їй важливо бути поряд з обранцем, як за кам'яною стіною, відчувати його турботу, підтримку, ніжність та тепло. Вона мріє бути для коханого понад усе.

"Ідеальний чоловік для мене – це, по-перше, людина слова. Я не люблю, коли тільки говорять, а потім нічого не роблять або не виконують свої обіцянки. По-друге, у нього повинні бути пріоритети… Наївно вірю, що зможу знайти людину, для якої я і діти будемо в пріоритеті", – висловилась олімпійська призерка.

Реакція мережі

Анна Різатдінова поцікавилась у прихильників, як вони відреагують на її участь в "Холостячці", якщо організатори шоу все ж покличуть на цю роль. Думки користувачів розділились: одні стверджують, що реаліті-проєкт – можливість здобути ще більшу популярність, інші вірять, що він допоможе гімнастці знайти свою людину:

Дивлячись, з якими цілями: більше популярності – так, знайти любов – ні;

Ні, не треба. Піару повинно бути в міру. Ви не зустрінете там свою людину, поза проєктом все зовсім не так, а помилкові надії і обман глядачів принесуть розчарування і вам, і у вас;

Своя людина і без проєкту з'явитися;

Йти і пробувати, щоб не шкодувати;

Йти. По-перше, можна реально зустріти любов, а по-друге, можна збільшити свою популярність і з'явиться нова можливість заробляти. Доведено Мішиною;

Однозначно йти! За тобою буде цікаво спостерігати! І якщо не зустрінеш свою любов, то хоча б отримаєш масу емоції, вражень і досвіду спілкування з різними типами чоловіків.

Додамо, що Анну Різатдінову та Ксенію Мішину об'єднують не лише "Танці з зірками", а й те, що обидві знаменитості – мами, які виховують синів самостійно: акторка – 9-річною Платона, а чемпіонка – 3-річного сина Романа, якого народила від одіозного олігарха Олександра Онищенка.