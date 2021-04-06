Українська реперка Alyona Alyona дала відверте інтерв'ю, у якому зізналася, що не хотіла б бути героїнею "Холостячки". Вона додала, що зараз її серце зайняте.

Зірці репу Alyona Alyona пророкують стати новою "Холостячкою" країни. Мовиться про участь артистки у 2 сезоні популярного реаліті-шоу.

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Alyona Alyona про участь в "Холостячці"

Знаменитість зазначила, що, на її думку, українські глядачі можуть не сприйняти її в образі героїні такого телевізійного проєкту.

Не думаю, що аудиторія України готова до того, що людина з моїми формами буде когось зваблювати на екрані,

– зауважила Alyona Alyona.

Також вона наголосила, що зараз перебуває у стосунках і можливу участь у такому проєкті вважає нечесною у відношенні до свого партнера. Навіть заради медійності реперка не готова піти на таке.

Alyona Alyona про участь в "Холостячці": дивіться відео онлайн

Що відомо про реаліті-шоу "Холостячка"