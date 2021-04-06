Популярна українська реперка Alyona Alyona кілька тижнів тому повідомила, що має стосунки. Однак зірка не хоче показувати обличчя коханого. Все тому, що він є інтернет-персоною.

Успішна українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona взяла участь у програмі "Неймовірна правда про зірок", де спростовувала або підтверджувала чутки про неї, що поширюються мережею. Там реперка розповіла про бойфренда

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Alyona Alyona про нового коханого

Виконавиця зізналась, що з новим бойфрендом вона зустрічається недовго, адже їхні стосунки почалися не так давно.

Рахунок не на роки, а на місяці,

– пояснила реперка.

Alyona Alyona додала, що її коханий є інтернет-персоною. Тому вона не хоче показувати обличчя бойфренда чи оголошувати його широкій публіці. Адже деякі користувачі соціальних мереж вважатимуть, що хлопець піариться на імені знаменитості.

"Він би хотів всього досягти сам і з часом себе відкрити", – пояснила артистка. Також у мережі вважають, що хлопця звати Андрій.

Інтерв'ю з Alyona Alyona: дивіться відео онлайн

Що раніше Alyona Alyona розповідала про бойфренда