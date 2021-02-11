Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіс. Дівчина зізналася, що вона не брати ме участь у проєкті "Холостячка", хоча багато глядачів прагнуть саме її бачити героїнею другого сезону.

Після фіналу першого сезону "Холостячки", де кохання шукала акторка Ксенія Мішина, глядачі цікавилися, хто ж стане героїнею другого сезону. Найпопулярнішою кандидаткою, яку шанувальники реаліті прагнуть бачити у випусках, стала Леся Нікітюк. Блогерка заявила, що вона не збирається брати участь в шоу.

Дивіться також У блискучій кофтинці: Леся Нікітюк показала повсякденний образ – фото

Леся Нікітюк про участь в "Холостячці"

Ведуча вирішила поспілкуватися з підписниками в інстаграм-сторіс. Одразу декілька шанувальників поцікавилися, чи побачать її у новому сезоні "Холостячки". На це питання у Нікітюк була категорична відповідь.

Ні, я не братиму участь в шоу "Холостячка". Мені здається, що "Білосніжку та сімох гномів" вже всі читали і бачили,

– сказала Леся.

В одному з коротких роликів блогерка постала в образі демона. Схоже, що питання щодо "Холостячки" їй справді набридли.

Леся Нікітюк про участь в шоу "Холостячка": дивіться відео онлайн

Що відомо про шоу "Холостячка