Леся Нікітюк зізналася, чи братиме участь в "Холостячці"
Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіс. Дівчина зізналася, що вона не брати ме участь у проєкті "Холостячка", хоча багато глядачів прагнуть саме її бачити героїнею другого сезону.
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Після фіналу першого сезону "Холостячки", де кохання шукала акторка Ксенія Мішина, глядачі цікавилися, хто ж стане героїнею другого сезону. Найпопулярнішою кандидаткою, яку шанувальники реаліті прагнуть бачити у випусках, стала Леся Нікітюк. Блогерка заявила, що вона не збирається брати участь в шоу.
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Леся Нікітюк про участь в "Холостячці"
Ведуча вирішила поспілкуватися з підписниками в інстаграм-сторіс. Одразу декілька шанувальників поцікавилися, чи побачать її у новому сезоні "Холостячки". На це питання у Нікітюк була категорична відповідь.
Ні, я не братиму участь в шоу "Холостячка". Мені здається, що "Білосніжку та сімох гномів" вже всі читали і бачили,
– сказала Леся.
В одному з коротких роликів блогерка постала в образі демона. Схоже, що питання щодо "Холостячки" їй справді набридли.
Леся Нікітюк про участь в шоу "Холостячка": дивіться відео онлайн
Що відомо про шоу "Холостячка
- Реаліті-шоу "Холостячка" стартувало в Україні у 2020 році.
- Головною героїнею першого сезону стала Ксенія Мішина – акторка, переможниця проєкту "Танці з зірками".
- З 16 учасників Ксенія обрала лише 12, які вразили її найбільше. Чоловіки боролися за її серце протягом 8 тижнів. Вони вражали романтичними побаченнями, екстремальним відпочинком та
- Наприкінці грудня 2020 року відбувся фінал проєкту. Дівчина вирішила продовжити стосунки зі сценаристом і ведучим Олександром Еллертом.
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