Ексдружина Дзідзьо зізналась, чи спілкується з чоловіком після розлучення

Колишня дружина Дзідзьо SLAVIA розповіла про стосунки з артистом після заяви про розлучення. За її словами, їхнє спілкування стало набагато кращим. Та попри все, вона хоче повернути своє прізвище.

Шлюборозлучний процес українського артиста Дзідзьо (Михайло Хома) та співачки SLAVIA (Ярослава Хома) досі триває. SLAVIA розповіла, чи спілкується з екскоханим.

Читайте також Дзідзьо розповів, як реагує на відверті фото ексдружини

SLAVIA про стосунки з Дзідзьо після розлучення

Співачка розповіла, що інколи спілкується з колишнім чоловіком. За її словами, теперішні розмови їй подобаються набагато більше, аніж ті, що були в останній рік до розлучення.

Зараз все набагато спокійніше, ми краще чуємо одне одного. Звичайно, Михайло не перестає мене критикувати за якісь моменти, але коли я зателефоную і запитаю, як мені краще щось зробити, він дасть пораду,

– поділилась SLAVIA.

Зірка додала, що бажає Дзідзьо стати щасливим та мати кохану. Щоб він зосереджувався не тільки на кар'єрі й роботі, але й на особистому житті.

Чи повертатиме SLAVIA прізвище

Артистка також зізналась, що хотіла б носити своє дівоче прізвище – Притула.

"Мені здається, мені зі своїм прізвищем більше щастило. Була якась інша енергетика. А коли взяла прізвище чоловіка, як ніби віддала йому всю свою енергію, вся влилася в нього. Але вважала, що так правильно. Все ж я себе більше відчуваю Притулою, ніж Хомою. Хочеться повернути своє прізвище, але, знову ж таки, паперові справи займуть купу часу", – поділилась SLAVIA.



Весілля SLAVIA і Дзідзьо / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про розлучення Дзідзьо і SLAVIA