Українська співачка SLAVIA активно веде інстаграм-блог, де інколи публікує відверті чи еротичні фото. Її колишній чоловік Дзідзьо розповів, як ставиться до таких світлин.

Цікаво Дзідзьо зізнався, що віддав розкішну квартиру у Києві колишній дружині

Дзідзьо про відверті фото SLAVIA

Артист неоднозначно ставиться до таких знімків у її блозі. Однак наголосив, що Ярослава має право робити те, що їй хочеться.

Я завжди казав, що я робив би трішки інакше. Але це її життя, вона має право робити все, що хоче,

– підкреслив артист.



SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA

Зазначимо, що ще до розлучення SLAVIA розповідала про обмеження з боку чоловіка, нібито він був проти її сольної кар'єри. "Мені завжди Михайло говорив: "Це дуже важко. Не треба, не йди, не роби". І мене це лякало, але я розумію, що мені треба пройти самій, не треба нікого слухати, не треба боятися", – зізнавалась співачка.

Після цього вона випустила кліп і пісню "Я тобі не мамка", де Дзідзьо почув "камінь у свій город". Він поділився, що не міг розвивати кар'єру дружини, адже люди мають створювати себе самі.

Та за словами SLAVIA, артист навіть ніколи не підтримував дружину. У день виходу її кліпу, свою відеороботу презентувала інша українська співачка. Тоді Дзідзьо підтримав не кохану, а зірку, ім'я якої невідоме.