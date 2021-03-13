Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес розійшлася з бейсболістом Алексом Родрігесом після 4 років стосунків. У мережі з'явилася інформація про те, що донька знаменитості дуже засмутилися, а сама Джей Ло зателефонувала ексчоловікові.

Новина про розставання Джей Ло та Алекса Родрігеса сколихнула світ шоу-бізнесу. Прихильники очікували на гучне весілля знаменитостей, проте тепер співачка та спортсмен будуватимуть свої життя поокремо.

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Джей Ло зателефонувала колишньому

Знаменитість оприлюднила в інстаграм-сторіз світлину з розмови з екскоханим Марком Ентоні по FaceTime. На фотографії чоловік зображений з їхньою спільною 13-річною донькою Еммою.

Дженніфер поширила знімок після того, як стало відомо, що розірвала заручини з нареченим Алексом Родрігесом. На фото донька знаменитості плаче. Як повідомляє видання The Daily Mail, діти Джей Ло встигли дуже зблизитися з доньками спортсмена.

"Коли їм сумно, але мама і тато поруч. Я люблю тебе і пишаюсь тобою", – з ніжністю підписала кадр акторка.



Донька та колишній чоловік Джей Ло / Скриншот інстаграм-сторіз Дженніфер Лопес

Наразі Дженніфер перебуває на зйомках нового фільму в Домініканській Республіці. Алекс подорожує на яхті у Флориді. Жоден із них ще не прокоментував чуток щодо свого розставання.

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