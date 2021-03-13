Дженніфер Лопес зателефонувала колишньому чоловікові після розставання з Родрігесом: фото
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес розійшлася з бейсболістом Алексом Родрігесом після 4 років стосунків. У мережі з'явилася інформація про те, що донька знаменитості дуже засмутилися, а сама Джей Ло зателефонувала ексчоловікові.
Джерело:The Daily Mail
Новина про розставання Джей Ло та Алекса Родрігеса сколихнула світ шоу-бізнесу. Прихильники очікували на гучне весілля знаменитостей, проте тепер співачка та спортсмен будуватимуть свої життя поокремо.
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Джей Ло зателефонувала колишньому
Знаменитість оприлюднила в інстаграм-сторіз світлину з розмови з екскоханим Марком Ентоні по FaceTime. На фотографії чоловік зображений з їхньою спільною 13-річною донькою Еммою.
Дженніфер поширила знімок після того, як стало відомо, що розірвала заручини з нареченим Алексом Родрігесом. На фото донька знаменитості плаче. Як повідомляє видання The Daily Mail, діти Джей Ло встигли дуже зблизитися з доньками спортсмена.
"Коли їм сумно, але мама і тато поруч. Я люблю тебе і пишаюсь тобою", – з ніжністю підписала кадр акторка.
Донька та колишній чоловік Джей Ло / Скриншот інстаграм-сторіз Дженніфер Лопес
Наразі Дженніфер перебуває на зйомках нового фільму в Домініканській Республіці. Алекс подорожує на яхті у Флориді. Жоден із них ще не прокоментував чуток щодо свого розставання.
Стосунки Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса: головне
- Історія кохання зіркової пари розпочалася у 2017 році.
- У березні 2019 року Алекс та Дженніфер відпочивали на Багамах. Там спортсмен освідчився коханій.
- Розкішне весілля мало відбутися у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу його двічі переносили.
- Згодом Лопес заявила, що не впевнена, що хоче виходити заміж за Родрігеса.
- За час стосунків з Дженніфер, Алекса неодноразово звинувачували у зрадах та навіть шахрайстві.
- Пара продовжувала з'являтися на публіці та демонструвати ніжні почуття у соціальних мережах. Проте на карантині закохані переживали складний період у стосунках, з яким допоміг впоратися сімейний психолог.
- У березні 2021 року стало відомо, що знаменитості розірвали заручини.
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