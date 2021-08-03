Джилл Байден у сукнях і костюмах: літні образи першої леді США

3 серпня 2021 , 11:26
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден влітку часто з'являється на різних заходах. Вона зустрічалася з Єлизаветою II, королевою Ранією, побувала на Олімпіаді-2020 в Токіо та відвідала ще багато інших подій. Для кожної з них Джилл обирає нові вбрання, якими підкреслює свій стиль. Зазвичай вона постає перед публікою в костюмах і сукнях.

Для багатьох жінок перша леді є прикладом і надихає на сміливі образи. Які аутфіти Джилл Байден вже встигла показати цього літа – дивіться у добірці Showbiz 24. 

Цікаво Літні образи королеви Летиції: фото в легких сукнях і вишуканих костюмах

Літні образи Джилл Байден

  • Перша леді разом із чоловіком Джо Байденом побувала на Арлінгтонському національному цвинтарі, що розташований у Вірджинії. Там усі троє вшанували пам'ять загиблих солдатів. На цвинтар Джилл приїхала у приталеній червоній сукні


Джилл і Джо Байдени на цвинтарі / Фото Getty Images


Джо та Джилл Байдени повертаються в Білий дім / Фото Getty Images


Джилл Байден у клініці вакцинації в Нью-Йорку / Фото Getty Images


Джилл Байден у робочому кабінеті / Фото Getty Images


Джилл Байден і Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських 

  • У блакитному костюмі Джилл прибула на зустріч з королевою Єлизаветою II, яка відбулася на території Віндзорського замку.  


Джилл Байден та Єлизавета II / Фото Getty Images


Джилл Байден у сукні з зебрами / Фото Getty Images


Байдени на Південній галявині Білого дому / Фото Getty Images


Королева Ранія та Джилл Байден / Фото з інстаграму йорданської королеви


Джилл Байден на відкритті Олімпіади-2020 / Фото Getty Images


Байден розмовляє з американськими спортсменами / Фото з інстаграму першої леді

Автор: Христина Кобак