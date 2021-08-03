Для багатьох жінок перша леді є прикладом і надихає на сміливі образи. Які аутфіти Джилл Байден вже встигла показати цього літа – дивіться у добірці Showbiz 24.
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Літні образи Джилл Байден
- Перша леді разом із чоловіком Джо Байденом побувала на Арлінгтонському національному цвинтарі, що розташований у Вірджинії. Там усі троє вшанували пам'ять загиблих солдатів. На цвинтар Джилл приїхала у приталеній червоній сукні.
Джилл і Джо Байдени на цвинтарі / Фото Getty Images
- Президентське подружжя святкувало день народження Джилл, яке було 3 червня, в американському місті Регобот-Біч. Для повернення до Білого дому жінка обрала сірі джинси, синьо-білу сорочку та піджак.
Джо та Джилл Байдени повертаються в Білий дім / Фото Getty Images
- У лавандовій сукні та білому піджаку Байден побувала в Нью-Йорку, де відвідала клініку вакцинації у Гарлемській баптистській церкві.
Джилл Байден у клініці вакцинації в Нью-Йорку / Фото Getty Images
- У робочому кабінеті перша леді готувалася до зустрічі з європейськими лідерами. На фото вона зображена в білій блузці та блакитному жакеті.
Джилл Байден у робочому кабінеті / Фото Getty Images
- У молочній сукні та піджаку насиченого рожевого кольору Джилл зустрілася з Кейт Міддлтон. Розмова першої леді та герцогині відбувалася в рамках візиту президентського подружжя США до Великої Британії на саміт G7.
Джилл Байден і Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських
- У блакитному костюмі Джилл прибула на зустріч з королевою Єлизаветою II, яка відбулася на території Віндзорського замку.
Джилл Байден та Єлизавета II / Фото Getty Images
- У штаті Міссісіпі Байден виступила в клініці вакцинації COVID-19 при Університеті Джексона в місті Джексона. Там вона постала перед публікою в червоній сукні з зебрами та чорному піджаку.
Джилл Байден у сукні з зебрами / Фото Getty Images
- На Південній галявині Білого дому Байден у блакитній сукні з різнобарвним принтом та розрізами позувала поруч із чоловіком.
Байдени на Південній галявині Білого дому / Фото Getty Images
- Для зустрічі з королевою Йорданії перша леді США обрала приталену сукню та піджак білого кольору.
Королева Ранія та Джилл Байден / Фото з інстаграму йорданської королеви
- На церемонію відкриття Олімпіади-2020 в Токіо Джилл приїхала в білій сукні-футлярі з чорним гороховим принтом.
Джилл Байден на відкритті Олімпіади-2020 / Фото Getty Images
- Перша леді поспілкувалася з американськими спортсменами, які беруть участь в Олімпійських іграх, з допомогою відеозв'язку. Вона постала перед камерою в сукні білого кольору та спортивному светрі збірної США.
Байден розмовляє з американськими спортсменами / Фото з інстаграму першої леді