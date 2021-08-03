Перша леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден влітку часто з'являється на різних заходах. Вона зустрічалася з Єлизаветою II, королевою Ранією, побувала на Олімпіаді-2020 в Токіо та відвідала ще багато інших подій. Для кожної з них Джилл обирає нові вбрання, якими підкреслює свій стиль. Зазвичай вона постає перед публікою в костюмах і сукнях.