Для багатьох жінок перша леді є прикладом і надихає на сміливі образи. Які аутфіти Джилл Байден вже встигла показати цього літа – дивіться у добірці Showbiz 24.

Цікаво Літні образи королеви Летиції: фото в легких сукнях і вишуканих костюмах

Літні образи Джилл Байден

  • Перша леді разом із чоловіком Джо Байденом побувала на Арлінгтонському національному цвинтарі, що розташований у Вірджинії. Там усі троє вшанували пам'ять загиблих солдатів. На цвинтар Джилл приїхала у приталеній червоній сукні.

США
Джилл і Джо Байдени на цвинтарі / Фото Getty Images

США
Джо та Джилл Байдени повертаються в Білий дім / Фото Getty Images

США
Джилл Байден у клініці вакцинації в Нью-Йорку / Фото Getty Images

США
Джилл Байден у робочому кабінеті / Фото Getty Images

США
Джилл Байден і Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

  • У блакитному костюмі Джилл прибула на зустріч з королевою Єлизаветою II, яка відбулася на території Віндзорського замку.

США
Джилл Байден та Єлизавета II / Фото Getty Images

США
Джилл Байден у сукні з зебрами / Фото Getty Images

США
Байдени на Південній галявині Білого дому / Фото Getty Images

США
Королева Ранія та Джилл Байден / Фото з інстаграму йорданської королеви

Токіо
Джилл Байден на відкритті Олімпіади-2020 / Фото Getty Images

Токіо
Байден розмовляє з американськими спортсменами / Фото з інстаграму першої леді