Дружина президента Сполучених Штатів Джилл Байден продовжує відвідувати різноманітні заклади. Днями вона прибула в клініку вакцинації у Гарлемській баптистській церкві у Нью-Йорку. Там перша леді поспілкувалась з людьми та журналістами.

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Образ Джилл Байден

Для відвідин клініки дружина президента США обрала аутфіт у ніжних відтінках. Вона постала перед камерами в елегантній лавандовій сукні до колін та короткому білосніжному жакеті.

Джилл Байден поєднала вбрання з туфлями з гострим носком та на невисоких підборах з чорним квітковим принтом. Витончений look перша леді доповнила довгими перлинними намистами, ланцюжками на шиї та сережками.

Джилл вклала волосся у звичну зачіску, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. З метою безпеки вона одягнула пудрову маску з квітковою вишивкою.



Джилл Байден у клініці вакцинації / Фото Getty Images

Стильні образи Джилл Байден