Джилл прилетіла в штат Міссісіпі. там вона виступила в клініці вакцинації COVID-19 при Університеті Джексона в місті Джексона.
Дивіться також Джилл Байден зачарувала ніжним образом на зустрічі з Єлизаветою II: фото в блакитному костюмі
Яскравий look Джилл Байден
Перед присутніми перша леді постала у яскравій сукні з оригінальним принтом. Вбрання було червоного кольору й на ньому були зображені зебри. Поверх вона одягнула чорний піджак, який не застібала. Поєднала такий look зі сріблястими туфлями-човниками на низьких підборах.
Волосся Джилл вклала у фірмову зачіску з красивими локонами. На обличчі, ймовірно, зробила звичний макіяж з темними тінями на повіках.
Попередні виходи Джилл Байден
- На зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном Джилл приїхала в яскравій обтислій сукні червоного кольору від Brandon Maxwell.
- В молочній сукні та жакеті насиченого рожевого кольору перша леді США зустрілася з Кейт Міддлтон.
- Байден готувалася до зустрічі чоловіка з союзниками в білій блузці та синьому піджаку.