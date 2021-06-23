Джилл прилетіла в штат Міссісіпі. там вона виступила в клініці вакцинації COVID-19 при Університеті Джексона в місті Джексона.

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Яскравий look Джилл Байден

Перед присутніми перша леді постала у яскравій сукні з оригінальним принтом. Вбрання було червоного кольору й на ньому були зображені зебри. Поверх вона одягнула чорний піджак, який не застібала. Поєднала такий look зі сріблястими туфлями-човниками на низьких підборах.

Волосся Джилл вклала у фірмову зачіску з красивими локонами. На обличчі, ймовірно, зробила звичний макіяж з темними тінями на повіках.

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