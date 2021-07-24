Джилл Байден вболіває за збірну США. Вона поділилася декількома фото, які зробили під час її онлайн-розмови з американськими спортсменами.

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Промовистий образ Джилл Байден

Дружина Джо Байдена постала перед великим екраном у приталеній сукні білого кольору. На талії Джилл був темний тонкий ремінець. Поверх сукні вона одягнула спортивний светр збірної Сполучених Штатів Америки, який не застібала.

Такий look Байден поєднала з чорно-білими туфлями-човниками на підборах і з бантиком. Волосся жінка вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках.

Сьогодні були віртуальні обійми та привіт спортсменам,

– написала Джилл у дописі під фото.



Джилл Байден у білій сукні та спортивному светрі / Фото з інстаграму Джилл Байден



Джилл Байден у білій сукні та спортивному светрі / Фото з інстаграму Джилл Байден



Джилл Байден у білій сукні та спортивному светрі / Фото з інстаграму Джилл Байден Джилл Байден у білій сукні та спортивному светрі / Фото з інстаграму Джилл Байден