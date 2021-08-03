Для многих женщин первая леди является примером и вдохновляет на смелые образы. Какие аутфиты Джилл Байден уже успела показать этим летом – смотрите в подборке Showbiz 24.

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Летние образы Джилл Байден

  • Первая леди вместе с мужем Джо Байденом побывала на Арлингтонском национальном кладбище, расположенном в Вирджинии. Там они почтили память погибших солдат. На кладбище Джилл приехала в приталенном красном платье.

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Джилл и Джо Байдены на кладбище / Фото Getty Images

США
Джо и Джилл Байдены возвращаются в Белый дом / Фото Getty Images

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Джилл Байден в клинике вакцинации в Нью-Йорке / Фото Getty Images

США
Джилл Байден в рабочем кабинете / Фото Getty Images

США
Джилл Байден и Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

  • В голубом костюме Джилл прибыла на встречу с королевой Елизаветой II, которая состоялась на территории Виндзорского замка.

США
Джилл Байден и Елизавета II / Фото Getty Images

США
Джилл Байден в платье с зебрами / Фото Getty Images

США
Байдены на Южной лужайке Белого дома / Фото Getty Images

США
Королева Рания и Джилл Байден / Фото из инстаграма иорданской королевы

  • На церемонию открытия Олимпиады-2020 в Токио Джилл приехала в белом платье-футляре с черным гороховым принтом.

Токіо
Джилл Байден на открытии Олимпиады - 2020 / Фото Getty Images

Токіо
Байден беседует с американскими спортсменами / Фото з інстаграму первой леди