Закінчився триденний саміт у Великій Британії, на якому були присутні лідери країн "Великої сімки". В останній день саміту президент та перша леді США вперше відвідали офіційну королівську резиденцію Великої Британії.

До теми Єлизавета II зустрілася з Джо Байденом: фото елегантного образу королеви

Єлизавета II привітно зустріла подружжя на території Віндзорського замку. Після офіційної частини зустрічі запросила Джо та Джилл на чаювання.

Ніжний look Джилл Байден

У Віндзорський замок Джилл Байден приїхала у красивому костюмі блакитного кольору, що складався з сукні та піджака на один ґудзик. Таке вбрання перша леді поєднала з бежевими туфлями-човниками на високих підборах.

З прикрас Байден вирішила довершити аутфіт вишуканою брошкою та лаконічними сережками. Візажисти зробили на обличчі дружини американського президента макіяж з темними тінями на повіках і рожевим блиском на губах. Волосся її вклали в акуратні локони.



Джилл Байден та Єлизавета II / Фото Getty Images



Джо та Джилл Байдени з Єлизаветою II у Віндзорському замку / Фото Getty Images

Нагадаємо, напередодні Джо та Джилл Байдени відвідали зустріч лідерів G7, яку Єлизавета II організувала в ботанічному саду "Едем", що розташований в графстві Корнуолл. На цьому заході перша леді США постала перед публікою в тренчі кольору слонової кістки від бренду Gabriela Hearst з поясом. Під низ одягнула темно-синю сукню з квітковим принтом.



Джо та Джилл Байдени на зустрічі з Єлизаветою II / Фото з інстаграму королівської сім'ї