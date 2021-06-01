Президент Сполучених Штатів Джо Байден, перша леді Джилл Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс відвідали Арлінгтонський національний цвинтар, що у Вірджинії. Там вони відзначили День пам'яті за загиблими солдатами.

До слова Джилл Байден приголомшила стильним образом у шоколадному костюмі: фото

Образ Джилл Байден

Дружина президента США обрала стриманий, але вишуканий одяг. Вона постала перед публікою у червоній сукні насиченого кольору довжини міді. Фасон вдало підкреслював бездоганну фігуру Джилл Байден.

Перша леді вирішила поєднати вбрання із темними туфлями на невисоких підборах. Також образ доповнювало довге напівпрозоре намисто з червоним відтінком.

Джилл Байден зібрала частину волосся ззаду, додавши look елегантності. Завершальним акцентом став легкий макіяж, яким перша леді підкреслила риси обличчя.



Джилл та Джо Байдени спілкуються з людьми / Фото з інстаграму першої леді

Елегантні образи першої леді США