Президент Сполучених Штатів Джо Байден, перша леді Джилл Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс відвідали Арлінгтонський національний цвинтар, що у Вірджинії. Там вони відзначили День пам'яті за загиблими солдатами.
До слова Джилл Байден приголомшила стильним образом у шоколадному костюмі: фото
Образ Джилл Байден
Дружина президента США обрала стриманий, але вишуканий одяг. Вона постала перед публікою у червоній сукні насиченого кольору довжини міді. Фасон вдало підкреслював бездоганну фігуру Джилл Байден.
Перша леді вирішила поєднати вбрання із темними туфлями на невисоких підборах. Також образ доповнювало довге напівпрозоре намисто з червоним відтінком.
Джилл Байден зібрала частину волосся ззаду, додавши look елегантності. Завершальним акцентом став легкий макіяж, яким перша леді підкреслила риси обличчя.
Джилл та Джо Байдени спілкуються з людьми / Фото з інстаграму першої леді
Елегантні образи першої леді США
- Джилл Байден підкорила аутфітом у вишиванці з українським орнаментом.
- Дружина президента Сполучених Штатів відвідала школу у штаті Вірджинія білій сукні-футлярі.
- З нагоди 100 днів від інавгурації перша леді сфотографувалася у Білому домі в елегантному чорному пальті та червоних туфлях.