Знаменита американська виконавиця Дженніфер Лопес та голлівудський актор Бен Аффлек справді будують плани про спільне майбутнє. Зокрема, зараз співачка переглядає варіанти будинків. Так, вона хоче переїхати з Маямі до Лос-Анджелеса.

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Дженніфер Лопес хоче бути ближче до Бена Аффлека

Попри те, що стосунки пари доволі міцні навіть на відстані, закохані однаково хочуть бути ближче один до одного. Та є ще одна вагома причина покупки нового будинку у Лос-Анджелесі для Джей Ло – у Маямі зірці все нагадує про колишнього нареченого, де вони часто були разом.

Зазначимо, що артистка володіє нерухомістю в Каліфорнії вартістю 26 мільйонів доларів. Однак район, у якому знаходиться помешкання, знаходиться далеко від місця проживання Бена Аффлека.

Шанувальники підозрюють, що знаменитість планує жити разом з коханим. Однак інсайдери стверджують, що все-таки Дженніфер не готова до такого рішучого кроку.

Поки рано говорити про їхнє спільне життя. Діти Дженніфер важко переживають розрив матері з Алексом, набагато важче, ніж сама Джен. Вона знає, що їм потрібен час, щоб звикнути до цього,

– пише видання.

Дженніфер Лопес поки що хоче створити нове затишне місце для себе та двох дітей – Емми й Макса. Вона хоче купити будинок до вересня, щоб діти мали змогу піти в іншу школу з початком навчального року.

Роман Джей Ло та Бена Аффлека