Два місяці світ обговорює возз'єднання колишніх наречених Дженніфер Лопес і Бена Аффлека. Можливо, ніхто не здогадувався б про їхній роман, якби не фото папараці. Самі ж актори відмовляються коментувати стосунки й не публікують спільних фото в мережі. Однак у п'ятницю, 23 липня, відбувся їхній дебют в інстаграмі.

До теми Дженніфер Лопес відмовилась коментувати стосунки з Беном Аффлеком

Щоправда, показати перший романтичний кадр після возз'єднання наважилася не Лопес, і навіть не Аффлек, а їхня подруга-акторка Леа Реміні. В особистому профілі вона поділилась двохвилинним відео, змонтованим з фото.

На одному кадрі з вечірки до дня народження іменинниця з'явилась поряд з Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком. Зірка фільму "Бетмен проти Супермена" ніжно обіймав кохану, яка поклала руку йому на груди.

Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком і Леа Реміні / Скриншот з відео

Додамо, перше спільне фото зірок з'явилось незадовго після того, як Джей Ло відмовилась коментувати нові стосунки. У прямому ефірі ранкового шоу Today вона всіляко уникала запитань, які стосувались Бена Аффлека, й порадила ведучій зателефонувати їй особисто.

Це досить дивно, адже в останньому інтерв'ю співачка натякнула, що поряд з актором почувається щасливою як ніколи. "Я ніколи не почувалась краще, ніж зараз", – заявляла голлівудська зірка.