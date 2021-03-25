Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес роблять все, щоб залишитися разом, – ЗМІ

Криза в стосунках американської виконавиці Дженніфер Лопес та бейсболіста Алекса Родрігеса досі триває. Однак пара робить все для того, щоб зберегти стосунки.

Стосунки знаменитостей Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса різко погіршились. Втім, пара не хоче одразу ж розривати заручини. Натомість вони намагаються робити все для того, щоб бути разом.

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Дженніфер Лопес намагається врятувати стосунки

У суботу, 20 березня, Алекс Родрігес прилетів в Домініканську Республіку вже вдруге за останні кілька днів, де співачка зараз знімається у фільмі Shotgun Wedding.

Він повернувся, щоб провести з нею разом кілька днів. Він дуже старається і хоче, щоб Дженніфер була щаслива,

– розповів інсайдер.

Однак Родрігес незабаром має повернутися в Маямі, де 1 квітня почнеться сезон Головної ліги бейсболу. Та джерела зазначають, що пара намагається ставити стосунки на перше місце.

Варто зазначити, що Дженніфер Лопес не носить заручальне кільце. Алекс Родрігес подарував їй обручку 2019 року на Багамах. Але на останній фотосесії артистка позувала без нього.

Криза відносин Джей Ло та Родрігеса