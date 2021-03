Кубинська акторка та модель Ана де Армас нещодавно викликала чималий ажіотаж навколо свого нового фото з прикрасою, яку раніше вони носила під час роману з Беном Аффлеком. Зараз зірка, ймовірно, розвіяла чутки щодо можливого возз'єднання.

Фанати та ЗМІ заговорили про можливе відновлення роману пари після промовистого фото. На ньому Ана позує зі стильною підвіскою у формі півсерця, яке вона носила на побаченнях з чоловіком. Що цікаво, іншу частину "серця" носив Аффлек. Прихильники одразу припустили, що таким чином зірка натякнула на відновлення стосунків, але її нові інстаграм-сторіз, напевне, доводять протилежне.

Ана де Армас / Фото з інстаграм-сторіз акторки

Днями вона залишила сторіз, у якому на чорному тлі кілька разів написала: "No", "No", "I do not think so" ("Ні", "Ні", "Я так не думаю") різними кольорами та завершила все емоджі у формі "миру". Журналісти західних ЗМІ вважають, що таким чином 32-річна Ана де Армас спростувала чутки про можливе возз'єднання з 48-річним Беном Аффлеком. Сам актор досі нічого не коментував.



Ана де Армас спростувала чутки про возз'єднання з Аффлеком / Скриншот з інстаграм-сторіз де Армас

Що відомо про стосунки Ани де Армас та Бена Аффлека?