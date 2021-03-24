Чи справді Ана де Армас та Бен Аффлек разом: акторка прокоментувала чутки
Кубинська акторка та модель Ана де Армас нещодавно викликала чималий ажіотаж навколо свого нового фото з прикрасою, яку раніше вони носила під час роману з Беном Аффлеком. Зараз зірка, ймовірно, розвіяла чутки щодо можливого возз'єднання.
Джерело:Vanity Fair
Фанати та ЗМІ заговорили про можливе відновлення роману пари після промовистого фото. На ньому Ана позує зі стильною підвіскою у формі півсерця, яке вона носила на побаченнях з чоловіком. Що цікаво, іншу частину "серця" носив Аффлек. Прихильники одразу припустили, що таким чином зірка натякнула на відновлення стосунків, але її нові інстаграм-сторіз, напевне, доводять протилежне.
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Ана де Армас / Фото з інстаграм-сторіз акторки
Днями вона залишила сторіз, у якому на чорному тлі кілька разів написала: "No", "No", "I do not think so" ("Ні", "Ні", "Я так не думаю") різними кольорами та завершила все емоджі у формі "миру". Журналісти західних ЗМІ вважають, що таким чином 32-річна Ана де Армас спростувала чутки про можливе возз'єднання з 48-річним Беном Аффлеком. Сам актор досі нічого не коментував.
Ана де Армас спростувала чутки про возз'єднання з Аффлеком / Скриншот з інстаграм-сторіз де Армас
Що відомо про стосунки Ани де Армас та Бена Аффлека?
- Зірки познайомилися на зйомках фільму "Глибока вода" у лютому 2020 року, де у них зав'язалися стосунки.
- З того часу пару часто бачили разом на прогулянках та у відпустці на Кубі.
- У квітні 2020-го Бен Аффлек хотів познайомити трьох дітей з новою обраницею, а за кілька днів зірка переїхала в маєток коханого. Інсайдери повідомляли, що Ана знайшла спільну мову з нащадками коханого.
- Пара несподівано розірвала стосунки у січні 2021 року. Після важкого розриву Бен Аффлек хотів залишитися холостяком, "якщо тільки Ана не повернеться і не попросить другого шансу".
- Причиною розставання могли стати розбіжності щодо місця проживання пари: Ана не хотіла жити в Лос-Анджелесі, а Бен не міг виїхати через дітей від шлюбу з Дженніфер Гарнер, які там живуть.
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