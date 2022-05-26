Дружина Віктора Павліка пояснила, чому не хоче пересиджувати війну за кордоном

У березні дружина Віктора Павліка взяла сина, маму й виїхала до сестри в Ізраїль. Вона запевняла, що повернеться в Україну у травні й уже в дорозі додому. Усе тому, що, на думку Катерини, війна буде довгою.

Перший місяць війни сім'я Віктора Павліка жила не вдома в Києві, а на заході України. В Ізраїль Катерина Реп'яхова нібито поїхала з туристичною метою, бо планувала цю подорож до війни. Засиджуватися в жодній іншій країні Європи вона не стала з двох причин – через гроші й тому, що не хоче ставити життя на паузу.

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Чому дружина Павліка не пересиджує війну за кордоном

Особисто я вважаю так – війна надовго. Моя думка, що до нового року точно. До зими я не можу бути за кордоном. Ні фінансово, ні морально. Тому я приймаю нові реалії та вчуся в них жити. Жити повноцінне життя, наскільки це можливо. При цьому допомагаючи своїй країні. Працюючи, сплачуючи податки,

– розповіла Катя Реп'яхова.

Скриншот з інстаграму Катерини Реп'яхової

Водночас блогерка зізналася, що до Києва повертатися поки не буде. З Віктором Павліком, сином і мамою вона зупиниться в Івано-Франківську, який вважається досить безпечним регіоном України.

Там вона планує відсвяткувати перший день народження первістка Михайла, яке припадає на 15 червня. Катя Реп'яхова хоче організувати для сина гучне свято в ресторані на природі, з фотографом та аніматорами. До слова, у Німеччині вона навіть підбирала look на майбутнє торжество.

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