Як відомо, воєнний стан в Україні продовжили до 23 серпня, а петиція про скасування заборони виїзду чоловіків призовного віку за кордон президенту Зеленському не сподобалася. Тож інстаграм-аудиторія Катерини Реп'яхової здивувалася, що Віктор Павлік робить у Німеччині.
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Як Віктора Павліка випустили з країни
Народний артист України хоч і багатодітний батько, але в нього лише один малолітній син – Михайло, якому 11 місяців. Межу призовного віку співак ще не перетнув, зараз йому 56. Тому фоловери поцікавилися в блогерки: "А як випустили вашого чоловіка з України, якщо йому ще немає 60 років?"
У нього завтра концерт у Берліні,
– відповіла дружина Павліка.
З чоловіком Катя Реп'яхова зустрілася в німецькому місті Ґановер. Звідти він вирушив на благодійний концерт у столицю, а з сім'єю зустрінеться вже в Польщі.
Віктор Павлік з дружиною Катериною в Німеччині / Фото з інстаграму блогерки
Віктор Павлік з дружиною і сином у Німеччині / Фото з інстаграму блогерки
Віктор Павлік з сином і тещею в Німеччині / Фото з інстаграму блогерки
Нагадаємо, Віктор Павлік – не єдиний зірковий чоловік призовного віку, якого випустили з країни під час війни. У рамках культурної дипломатії за кордон виїжджають:
- телеведучий Тимур Мірошниченко – на телемарафон Save Ukraine у Варшаві, благодійні матчі "Динамо" у Польщі та Німеччині. Він вважає, що толку в ЗСУ з нього не буде, адже він ні разу не стріляв;
- співак MELOVIN, який зараз з командою в Німеччині. Залишатися там він не може й не планує, адже йому боляче за батьків в Україні та заважає "синдром вцілілого";
- ексгастролер Іван Дорн теж виступає за кордоном, бо він "воїн на сцені, там він боєздатний".