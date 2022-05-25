Як відомо, воєнний стан в Україні продовжили до 23 серпня, а петиція про скасування заборони виїзду чоловіків призовного віку за кордон президенту Зеленському не сподобалася. Тож інстаграм-аудиторія Катерини Реп'яхової здивувалася, що Віктор Павлік робить у Німеччині.

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Як Віктора Павліка випустили з країни

Народний артист України хоч і багатодітний батько, але в нього лише один малолітній син – Михайло, якому 11 місяців. Межу призовного віку співак ще не перетнув, зараз йому 56. Тому фоловери поцікавилися в блогерки: "А як випустили вашого чоловіка з України, якщо йому ще немає 60 років?"

У нього завтра концерт у Берліні,

– відповіла дружина Павліка.

З чоловіком Катя Реп'яхова зустрілася в німецькому місті Ґановер. Звідти він вирушив на благодійний концерт у столицю, а з сім'єю зустрінеться вже в Польщі.

Віктор Павлік з дружиною Катериною в Німеччині / Фото з інстаграму блогерки

Віктор Павлік з дружиною і сином у Німеччині / Фото з інстаграму блогерки

Віктор Павлік з сином і тещею в Німеччині / Фото з інстаграму блогерки

Нагадаємо, Віктор Павлік – не єдиний зірковий чоловік призовного віку, якого випустили з країни під час війни. У рамках культурної дипломатії за кордон виїжджають: