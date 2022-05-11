Через повномасштабне вторгнення Росії чимало українських жінок були змушені розлучитись з чоловіками й переїхати до більш безпечних місць. Так само вчинила й Катя Осадча з дітьми.

До слова MamaRika зізналась, як "виносила мізки" чоловікові через розлуку та війну

Катя Осадча приїхала до Києва

Та днями телеведуча повернулась до столиці й вперше зустрілась з чоловіком. Вона показала зворушливе фото возз'єднання.

Не розлучатися ніколи,

– підписала кадр Катя Осадча.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Шанувальники засипали зіркову пару компліментами у коментарях під дописом. Підписники діляться й власними історіями розлуки з чоловіками:

"Фантастичні";

"Надихає. Я і мої діти знову проходимо пекло, коли чоловік на передовій. Два місяці мала кричить ночами, хочу до тата. Два місяці не живу, а існую. Без дому без чоловіка…Не зміг ховатися, відсиджуватися. Сказав, не пробачу собі й діти не зрозуміють… а у вас гарні фото. Обіймайте, доки маєте можливість";

"Як же хочеться не розлучатися! Ми вперше за 24 роки опинились у такій довгій розлуці. Дуже непросто, але головне – не втрачати спільні цілі й знати, заради чого це";

"Родина, яка надихає";

"Які ви красиві. Така має бути справжня сім'я";

"Моя мрія, яка, на жаль, невідомо коли здійсниться";

"Так тяжко, коли не можеш щодня обійняти";

"Такі точні слова".

Одразу ж після повернення телеведуча взялась до роботи. Вона показала свій сад, а також поділилась кадрами з Офісу Президента. Ймовірно, зірка планує розширювати свій проєкт з пошуку дітей та рідних, які зникли через війну.

Нагадаємо, Катя Осадча створила телеграм-канал "Пошук зниклих". Завдяки йому зірка дізналась історію жінки з Маріуполя, яка ледь врятувалась після того, як снаряд влучив у її будинок.

Катя Осадча повернулась до Києва / Фото з інстаграм-сторіз