Перший місяць війни сім'я Віктора Павліка жила не вдома в Києві, а на заході України. В Ізраїль Катерина Реп'яхова нібито поїхала з туристичною метою, бо планувала цю подорож до війни. Засиджуватися в жодній іншій країні Європи вона не стала з двох причин – через гроші й тому, що не хоче ставити життя на паузу.
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Чому дружина Павліка не пересиджує війну за кордоном
Особисто я вважаю так – війна надовго. Моя думка, що до нового року точно. До зими я не можу бути за кордоном. Ні фінансово, ні морально. Тому я приймаю нові реалії та вчуся в них жити. Жити повноцінне життя, наскільки це можливо. При цьому допомагаючи своїй країні. Працюючи, сплачуючи податки,
– розповіла Катя Реп'яхова.
Скриншот з інстаграму Катерини Реп'яхової
Водночас блогерка зізналася, що до Києва повертатися поки не буде. З Віктором Павліком, сином і мамою вона зупиниться в Івано-Франківську, який вважається досить безпечним регіоном України.
Там вона планує відсвяткувати перший день народження первістка Михайла, яке припадає на 15 червня. Катя Реп'яхова хоче організувати для сина гучне свято в ресторані на природі, з фотографом та аніматорами. До слова, у Німеччині вона навіть підбирала look на майбутнє торжество.
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Хто з зірок повернувся до додому
- Співачка Світлана Тарабарова переїхала до села Дмитрівка, що на Київщині, де її дім, на щастя, вцілів.
- Акторка Анна Саліванчук приїхала до Києва із заходу України. Вона писала: "Я вдома. Це неймовірні відчуття, які не передати словами. Вперше за 47 днів я побачила чоловіка. Сльози радості".
- Телеведуча Катя Осадча також повернулась до Києва, де на неї вже чекав чоловік Юрій Горбунов. До цього телезірка з синами жила на заході України.
- Блогерка Даша Квіткова теж уже в Києві. Її дорога з Тернополя не обійшлася без приколів – в будинку, який орендувала, вона забула сумку з документами.