Дружина музиканта Віктора Павліка близько двох місяців жила в Ізраїлі в сестри. Та днями вона нарешті приїхала в Німеччину та зустрілась з чоловіком.
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Дружина Віктора Павліка зустрілась з чоловіком
В інстаграм-сторіз Катерина розповіла, що провела півтори доби без сну. Тепер вони перебувають у Німеччині, місті Ганновер. Вона додала, що переліт був спокійним, за винятком певних деталей.
На паспортному контролі в Німеччині з нами хлопець спілкувався не дуже гарно. Нам реально "щастить" з мамою на таких. В подробиці вдаватись не буду. Але він не вірив, що ми повертаємось в Україну в війну. Думав, що приїхали жити в Німеччину з Ізраїлю,
– розповіла блогерка.
Зіркова дружина опублікувала зворушливе відео зустрічі з чоловіком. Ймовірно, сім'я зустрілась в аеропорту в Німеччині.
"2 місяці розлуки й наша сім'я знову разом. Назавжди, – поділилась Катерина Реп'яхова.
Катерина Реп'яхова зустрілась з чоловіком: дивіться відео
Щемливий ролик не міг не зворушити мережу. Шанувальники діляться компліментами й раді возз'єднанню сім'ї:
- "Бережи Вас Боже! Радію і плачу! Ми також збираємося додому, до тата, до бабусі, до рідного краю!";
- "Ура";
- "Дуже рада за вас. Молодці";
- "Хай більше розлук не буде. Ви такі класні";
- "І ми збираємо валізи до тата";
- "Мишко так радіє";
- "Я рада за вас";
- "До мурах".
Як Катя Реп'яхова жила в Ізраїлі
- На початку квітня дружина Віктора Павліка виїхала до Ізраїлю з мамою та сином. Там вони були не як біженці, а гостювали в сестри.
- Як Катерина Реп'яхова, так і Віктор Павлік скаржились на довгу розлуку. Адже раніше вони ніколи не були по окремо так довго.
- В містечку, де зупинялась блогерка, схоже, живуть Алла Пугачова з Максимом Галкіним. Адже дівчина зустріла зірок у продуктовому магазині.