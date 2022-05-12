Українська акторка Анна Саліванчук, як і інші українці, покинула Київ на час загрози. Але днями вона повернулась до столиці.

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Анна Саліванчук повернулась до Києва

Акторка розповіла, що дорога додому була дуже швидка і легка. Чим ближче зірка була до Києва, тим їй ставало легше на душі.

"2 місяці й 6 днів без тебе мій Київ. Шлях від Стрия до Рівного взагалі був прекрасним. Була неймовірна чудова погода. Дорогою до Житомира я потрапила у великий затор перед блокпостом на в'їзді у місто. Я навіть злякалася, невже це така пробка до самого Києва, але, на щастя, вона була тільки там. І, трохи почекавши, ми рушили далі вже без перешкод", – поділилась Анна.

Зірка додала, що на заправках зникли великі черги, адже бензину там немає. Тому вона порадила фанам їздити з паливом. Саліванчук також зізналась, що під'їжджаючи до Києва, вона спостерігала моторошні видовища на дорогах.

Ми спостерігали розбомблені міста, села, будинки, заправки, магазини. По шкірі йшли мурахи від жаху... Тут по-справжньому відчувалися наслідки війни. Пережити біль допомогла впевненість, що ми разом все відбудуємо, і наша Україна стане ще кращою,

– підкреслила акторка.

"Відчуття, які не передати словами"

Я вдома. Це неймовірні відчуття, які не передати словами. Вперше за 47 днів я побачила чоловіка. Сльози радості… вистрибнула на нього, немов в кіно, адже неймовірно за ним сумувала, і розлука з ним була дуже важкою. Вперше за 8 років спільного життя ми не бачилися так довго,

– розповіла актриса.

"Я пройшлася рідною квартирою, яку я залишила на такий довгий час, навіть не підозрювала, що так сильно її люблю. Мені інколи здавалося, що потрібно зробити ремонт, дещо замінити, але зараз розумію, що нічого кращого, ніж рідні стіни немає, і всі ці дрібниці не важливі. Це дуже класні відчуття. Я бажаю всім українцям повернутися до себе додому і відчути ті емоції, які я пережила", – підсумувала знаменитість.

Анна Саліванчук повернулась до Києва: дивіться відео