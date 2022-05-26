Первый месяц войны семья Виктора Павлика жила не дома в Киеве, а на западе Украины. В Израиль Екатерина Репьяхова якобы уехала в туристических целях, потому что планировала это путешествие до войны. Засиживаться ни в какой другой стране Европы она не стала по двум причинам – из-за денег и потому, что не хочет ставить жизнь на паузу.

Смотрите также Жена Виктора Павлика встретилась с мужем после разлуки: трогательное видео

Почему жена Павлика не пересиживает войну за границей

Лично я считаю так – война надолго. Мое мнение, что до нового года точно. До зимы я не могу быть за границей. Ни финансово, ни морально. Поэтому я принимаю новые реалии и учусь в них жить. Жить полноценную жизнь, насколько это возможно. При этом помогая своей стране. Работая, платя налоги,

– рассказала Катя Репьяхова.

Скриншот из инстаграма Екатерины Репьяховой

В то же время блогерша призналась, что в Киев возвращаться пока не будет. С Виктором Павликом, сыном и мамой она остановится в Ивано-Франковске, который считается достаточно безопасным регионом Украины.

Там она планирует отпраздновать первый день рождения первенца Михаила, которое приходится на 15 июня. Катя Репьяхова хочет организовать для сына громкий праздник в ресторане на природе, с фотографом и аниматорами. Кстати, в Германии она даже подбирала look на предстоящее торжество.

К слову "Ему нет 60 лет": жена Павлика объяснила, как и почему его выпустили из Украины

Кто из звезд вернулся домой