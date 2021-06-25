Дружина українського музиканта Віктора Павліка активно веде інстаграм-блог, де публікує нові фото сина, розповідає про материнство та спілкується з шанувальниками. Днями Катерина Реп'яхова поділилась інформацією про прізвище чоловіка.
До слова Катерина Реп'яхова показала нове фото сина від Віктора Павліка
Катерина Реп'яхова пояснила прізвище сина
Прихильники написали дружині Віктора Павліка про прізвище її сина. Адже раніше вона опублікувала фото свідоцтва, яке спантеличило фанів. Так, прізвище Михайла – Павлик, а не Павлік, яке зазначене на всіх сторінках батька-музиканта.
Катерина Реп'яхова відповіла, що Павлік – насправді сценічне прізвище Віктора. Натомість Павлик – справжнє, яке вказане у паспорті та інших документах артиста.
Катерина Реп'яхова пояснила прізвище сина / Фото з інстаграм-сторіз
Дружина Віктора Павліка народила сина: головне
- Катерина Реп'яхова поїхала до пологового будинку після святкування дня народження. Вона народила первістка вночі 15 червня.
- Віктор Павлік всю ніч був поряд з дружиною. Він першим повідомив новину про появу сина на світ. Артист також розповів, що маленький Михайло дуже схожий на нього.
- З нагоди народження четвертого сина Віктор Павлік співак зробив дружині коштовний подарунок – золоту каблучку з фіанітом.
- Наступного дня після пологів у Катерини Реп'яхової погіршилося самопочуття через загострення циститу. Тоді вона навіть опинилась під крапельницею. Та згодом їй стало краще, а вже на третій день після народження сина її виписали додому.