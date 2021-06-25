Дружина українського музиканта Віктора Павліка активно веде інстаграм-блог, де публікує нові фото сина, розповідає про материнство та спілкується з шанувальниками. Днями Катерина Реп'яхова поділилась інформацією про прізвище чоловіка.

До слова Катерина Реп'яхова показала нове фото сина від Віктора Павліка

Катерина Реп'яхова пояснила прізвище сина

Прихильники написали дружині Віктора Павліка про прізвище її сина. Адже раніше вона опублікувала фото свідоцтва, яке спантеличило фанів. Так, прізвище Михайла – Павлик, а не Павлік, яке зазначене на всіх сторінках батька-музиканта.

Катерина Реп'яхова відповіла, що Павлік – насправді сценічне прізвище Віктора. Натомість Павлик – справжнє, яке вказане у паспорті та інших документах артиста.



Катерина Реп'яхова пояснила прізвище сина / Фото з інстаграм-сторіз

Дружина Віктора Павліка народила сина: головне