Жена украинского музыканта Виктора Павлика активно ведет инстаграм-блог, где публикует новые фото сына, рассказывает о материнстве и общается с поклонниками. На днях Екатерина Репьяхова поделилась информацией о фамилии мужа.

К слову Екатерина Репьяхова показала новое фото сына от Виктора Павлика

Екатерина Репьяхова объяснила фамилию сына

Сторонники написали жене Виктора Павлика о фамилии ее сына. Ведь ранее она опубликовала фото свидетельства, которое озадачило фанов. Так, фамилия Михаила – Павлык, а не Павлик, которое указано на всех страницах отца-музыканта.

Екатерина Репьяхова ответила, что Павлик – на самом деле сценическая фамилия Виктора. При этом Павлык – настоящее, которое указано в паспорте и других документах артиста.



Катерина Репьяхова объяснила фамилию сына / Фото из инстаграм-сториз

Жена Виктора Павлика родила сына: главное